Meglio veri che perfetti” Enrico Galiano a Codroipo per “Che storie!”

Sarà Enrico Galiano l’ospite d’onore dell’appuntamento speciale di “Che storie!”, il progetto di promozione della lettura promosso dal Sistema bibliotecario del Medio Friuli e dal Comune di Codroipo – Assessorato alla Cultura.

Mercoledì 14 gennaio 2026, alle 20.45, l’Auditorium Comunale di Codroipo ospiterà l’evento “Meglio veri che perfetti. Crescere secondo la propria vocazione”, aperto a tutta la cittadinanza, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

In un’epoca che sembra premiare la perfezione e la conformità, Enrico Galiano – insegnante e scrittore tra i più seguiti e amati dal pubblico giovane e adulto – invita a ribaltare la prospettiva: essere autentici, anche nelle fragilità, è la vera strada per trovare il proprio posto nel mondo. Attraverso parole, storie ed esperienze personali, Galiano accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso e coinvolgente dentro le vocazioni, i sogni e le paure che segnano il percorso di crescita di ciascuno. Un’occasione di riflessione aperta a tutte le generazioni, nel segno dell’ascolto e della condivisione.

L’incontro con Galiano rappresenta uno dei momenti più significativi di “Che storie!”, progetto che ha preso il via lo scorso 19 dicembre a Codroipo con il partecipatissimo incontro con Andrea Maggi, il professore più amato della TV, e che proseguirà fino al 6 marzo 2026 con un ricco calendario di appuntamenti dedicati principalmente alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado dei comuni di Codroipo, Basiliano, Castions di Strada, Lestizza, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo.

L’obiettivo del progetto è chiaro: promuovere il piacere della lettura come strumento di scoperta, crescita e confronto. Leggere non solo per conoscere storie e mondi lontani, ma anche per imparare a leggere il presente, gli altri e se stessi. Un percorso che prende forma attraverso incontri con autori, spettacoli e letture, capaci di creare un dialogo autentico con i giovani lettori.