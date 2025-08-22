Merit Furlan, a Rive d’Arcano premiati Avoledo, Miani, Missana e Somaglino

Rive D’Arcano ha premiato il meglio della friulanità, con la 42esima edizione del Merit Furlan. La cerimonia si è svolta nei suggestivi spazi del castello messo a disposizione dalla famiglia Taverna-Tedesco ed è stata organizzata da Comune, con in prima fila il sinsaco Gabriele Contardo, da Comunità Collinare, Arlef e Aclif e Pro loco. Nel corso della serata sono stati premiati Tullio Avoledo, scrittore di fama nazionale e internazionale; Daria Miani, instancabile promotrice della lingua friulana; Mauro Missana, giornalista e direttore media, anima di Radio Onde Furlane; Massimo Somaglino, attore, autore e regista teatrale.

All’evento era presente anche l’assessore regionale Barbara Zilli

La manifestazione è stata arricchita da momenti artistici e musicali con la partecipazione di giovani talenti protagonisti del progetto “Se Tu Sês Bon”, oltre che da una mostra d’arte allestita nelle sale del castello con opere di Anna Cecconi e Paolo Dreossi. Anche i premi hanno celebrato una delle arti friulane più note al mondo, consistendo in opere in mosaico di Tamara Merlini.