Ultimo appuntamento venerdì, 20 novembre, alle 18 in Abbazia di Rosazzo dell’undicesima edizione de “I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della Carta Geografica di Livio Felluga”, ospitata nella secolare Abbazia di Rosazzo di Manzano, curata e condotta da Elda Felluga e Margherita Reguitti.

Protagonista dell’incontro Katia Tenti con il suo potente romanzo storico “Mia signora di pietra e di vento” (Neri Pozza). Protagonista una donna forte della storia europea, Margarete contessa di Tirolo-Gorizia (1318–1369), prima sovrana che nel XIV secolo osò porre fine a un matrimonio politico. Allontanò il marito creando scandalo sia ribellandosi alla supremazia maschile sia andando contro le regole della Chiesa che proclamava l’indissolubilità del vincolo. Per punire la sua disobbedienza la storia ne ha tramandato nell’iconografia un volto mostruoso e un animo degenerato e peccaminoso. Una verità falsa che oggi si definisce “fake”. Il romanzo, ampiamente e scientificamente documentato di Katia Tenti, scrittrice editor e autrice di format culturali, la svela e racconta, fra realtà e verosimiglianza in un’avvincente narrazione che travalica i secoli, dal passato al contemporaneo.

La rassegna “I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della Carta Geografica di Livio Felluga”, etichetta simbolo di cui ricorrono

quest’anno i 70 anni dalla creazione, è promossa e organizzata dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo e dalla Livio Felluga, in

collaborazione con l’associazione culturale Vigne Museum, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il

sostegno del Comune di Manzano.

In occasione della rassegna è possibile visitare, nell’ambito della XIII Biennale d’Arte, nelle diverse sale del complesso abbaziale la mostra “Arte per credere” ed ammirare la tela esposta nell’Abbazia “Cena in Emmaus” dell’artista e incisore bosniaco Safet Zec.

