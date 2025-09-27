Mille musicisti di 39 bande riempiono di note Udine con la Rassegna Anbima Fvg

1
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il colpo d’occhio finale racconta di oltre mille bandisti riuniti in piazza Libertà dopo aver sfilato con i propri complessi lungo le vie del centro di Udine. E’ stata una grande festa quella che ha visto 39 bande del Friuli Venezia Giulia protagoniste della 46esima edizione della Rassegna regionale Anbima, culminata con la proposizione del brano inedito “Musica in piazza” scritta per l’occasione dal giovane compositore Marco Frizzarin. Ed il folto pubblico presente ha applaudito ogni banda.