“Miss in Onda”, stasera alle 21 la bellezza sfila su Telefriuli

Da stasera in diretta alle 21 su Telefriuli riparte una nuova edizione di “Miss In Onda” con le selezioni valide per l’ottantaseiesima edizione di “Miss Italia”. Una trasmissione condotta da Michele Cupitò dove la bellezza, lo spettacolo ed il talento saranno gli ingredienti principali grazie alle concorrenti che si racconteranno al pubblico e saranno protagoniste di varie sfilate; con loro anche ospiti che si alterneranno nelle varie puntate. Quest’anno le selezioni in Friuli Venezia Giulia si sono aperte nel a marzo proprio con l’elezione i diretta di “Miss Telefriuli” con ospite Ofelia Passaponti “Miss Italia 2024”. Le vincitrici delle varie puntate di “Miss In Onda” saranno ammesse agli appuntamenti dove si assegneranno i titoli regionali ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” in programma venerdì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro