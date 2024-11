Il mistero dei Krampus in una mostra

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una mostra dedicata al mistero dei Krampus. Una tradizione antica, quella dei demoni delle Alpi, che si rinnova ogni dicembre, nel giorno di San Nicolò, con il suo carico di mistero e ritualità. I civici musei di Udine hanno approfondito questo tema con una rassegna, a palazzo Giacomelli, grazie a numerosi tra fotografie e ai documenti raccolti. La mostra, inserita nel cartellone di “Natale in città”, sarà visitabile da oggi fino al 9 febbraio e sarà accompagnata da specifiche attività didattiche e laboratoriali.

E’ il risultato di un progetto durato cinque anni, realizzato dal fotografo padovano Roberto Masiero, nel Tarvisiano, insieme alle associazioni delle valli. L’obiettivo dell’artista è quello di raccontare la persistenza e l’evoluzione di una tradizione popolare attraverso i suoi protagonisti più spaventosi, i Krampus, non solo durante il giorno dedicato a San Nicolò ma in tutti i giorni dell’anno. Una volontà di creare un racconto dedicato in particolare ai bambini, svelando con l’immaginazione quale possa essere la vita di quei diavoli nei luoghi della montagna più inaccessibile.