Mittelfest, domani “prime” di danza e musica

Entra nel vivo l’edizione numero 34 del Mittelfest, aperto ieri sera con la cerimonia ufficiale nella chiesa di San Francesco della città Ducale.

Già domani sono attese due “prime” assolute di danza e musica: sempre nella chiesa di San Francesco, in serata andrà in scena Messaggeri, prima assoluta firmata dalla compagnia Arearea insieme al Coro Polifonico di Ruda; seguirà, in Piazza Duomo, la prima nazionale di Sevdalinka, concerto del gruppo bosniaco Divanhana. Per la prima volta in Italia, la formazione propone una rivisitazione originale dell’antico genere musicale balcanico della sevdalinka, tra melodie lente e pulsioni danzanti.

Il vicegovernatore del FVG con delega alla Cultura Mario Anzil, presente ieri all’inaugurazione, ha ricordato come in questi 34 anni il Mittelfest abbia “saputo anticipare la visione che oggi abbiamo per il ruolo culturale della nostra Regione come terra di confine e di frontiera”.