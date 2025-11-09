  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
domenica 9 Novembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Raffica di furti nella Bassa, cinque colpi tra pomeriggio e sera
Frontale con un’auto, muore un motociclista. Macchina in fiamme
Mittelmoda, a Gorizia talenti in mostra: ad un’islandese il titolo International
Premio Fvgreen: sei vincitori su oltre 80 progetti
Chiude il macello di Cormons, da 17 anni serviva l’intera provincia...
Truffato da un sms, effettua 24 bonifici da 1500 euro l’uno
Tragedia a Ovaro, morto in un incidente stradale un uomo di...
Malvasia senza confini, nasce il grande itinerario del vino nel Mediterraneo
Alpini: Trieste sogna l’adunata del 2029
Udine, Fratelli d’Italia fa il punto dopo tre anni di Governo...
Cultura
Asa Bratteberg trionfa tra i dodici finalisti provenienti da tutto il mondo

Mittelmoda, a Gorizia talenti in mostra: ad un’islandese il titolo International

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Il meglio del futuro della moda si è ritrovato questa mattina al Teatro Verdi di Gorizia per la cerimonia di premiazione della 31a edizione di International Lab of Mittelmoda. L’evento ha visto partecipare come finalisti dodici tra i migliori talenti del mondo del settore, in lizza per il Fashion Award 2025, titolo andato poi all’islandese Asa Brattaberg, mentre nella categoria “Mittelmoda District 2025”, riservata agli istituti superiori del Friuli Venezia Giulia con ventotto giovani finalisti, ad aggiudicarsi il riconoscimento sono stati Amelie Kriscjak del Fabiani, Sebastian Fortuna del Sello, Iris Caldone del Ceconi e Penelope Perosa dello Zanussi. A promuovere l’iniziativa è stata la Camera di Commercio della Venezia Giulia.

INTERVISTA

Presente all’evento anche l’imprenditore Matteo Marzotto.

