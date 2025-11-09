Mittelmoda, a Gorizia talenti in mostra: ad un’islandese il titolo International

Il meglio del futuro della moda si è ritrovato questa mattina al Teatro Verdi di Gorizia per la cerimonia di premiazione della 31a edizione di International Lab of Mittelmoda. L’evento ha visto partecipare come finalisti dodici tra i migliori talenti del mondo del settore, in lizza per il Fashion Award 2025, titolo andato poi all’islandese Asa Brattaberg, mentre nella categoria “Mittelmoda District 2025”, riservata agli istituti superiori del Friuli Venezia Giulia con ventotto giovani finalisti, ad aggiudicarsi il riconoscimento sono stati Amelie Kriscjak del Fabiani, Sebastian Fortuna del Sello, Iris Caldone del Ceconi e Penelope Perosa dello Zanussi. A promuovere l’iniziativa è stata la Camera di Commercio della Venezia Giulia.

Presente all’evento anche l’imprenditore Matteo Marzotto.