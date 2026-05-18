Mittelyoung 2026 ha scelto i 3 spettacoli vincitori

Chuck my life (Repubblica Ceca) per il teatro/circo, Nove stare zgodbe (Slovenia) per la musica e Adam’s Apple (Svizzera) per la danza sono i tre spettacoli vincitori della sesta edizione di Mittelyoung che risaliranno sul palco di Mittelfest Paura tra il 16 e il 26 luglio a Cividale del Friuli.

Gli spettacoli vincitori, incoronati dagli stessi giovani curatores che hanno fatto la precedente selezione, raccontano la paura, il tema scelto dal direttore artistico di Mittelfest Giacomo Pedini per la 35^ edizione del festival, l’ultima della sua direzione.

L’artista ceco Arman Kupelyan ha portato sul palco la solitudine e i lati più fragili e crudi della condizione umana, il duo Duplina ha evocato il fascino della tradizione orale e della musica popolare, mentre la compagnia di danza Company Creama ha celebrato con ironia il coraggio delle donne di sconfiggere la paura di essere viste, giudicate ed esposte.

Con nove spettacoli sul palco e 238 candidature arrivate da 28 Paesi, Mittelyoung rafforza ulteriormente il proprio posizionamento e la propria forte identità come appuntamento atteso e maturo per vedere in scena la nuova generazione artistica e, al contempo, per dare sostegno economico ai più giovani. Sono oltre mille le proposte artistiche valutate in sei anni di Mittelyoung per 54 spettacoli andati in scena.

“Sei edizioni hanno trasformato Mittelyoung: nato come scommessa, è ormai una vera e propria infrastruttura del festival – spiega Pedini – oggi Mittelfest dispone di un sistema di scouting internazionale radicato, fatto di centinaia di relazioni, che lo rende un riferimento riconosciuto per gli under 30 europei dello spettacolo dal vivo. Cividale è diventata una tappa irrinunciabile per artiste e artisti di diversa provenienza e formazione, un luogo dove incontrarsi e confrontarsi, una vera ricchezza da lasciare in eredità al Mittelfest del futuro.

La particolarità di Mittelyoung è inoltre quella di aver dato evidenza allo sguardo e al sentimento di chi oggi ha vent’anni: le scelte dei curatores seguono i loro unici percorsi emotivi e gli spettacoli vincitori rispecchiano le loro paure e i loro desideri. Mittelyoung racconta il modo in cui chi ha vent’anni sta dentro al nostro mondo.”

Concluso anche il lavoro della Giuria di esperti formata da Riccardo Ventrella del Teatro della Pergola di Firenze, Francesca Di Fazio, direttrice artistica junior di ERT Fondazione, e Roberto Canziani, critico e studioso. Il Premio Speciale della Giuria va ad Adam’s Apple (danza), il Premio autenticità a Nove stare zgodbe (musica), il Premio ensemble a Un live podcast (teatro) e il Premio crossmedia allo spettacolo Insert coin (teatro).

I curatores sono: Snezana Acimovic, Aurora Basso, Francesca Bauso, Veronica Calabrese, Sofia Canciani, Simone Candotto, Erika Cantarutti, Chiara Cecutti, Giulio Ciccone, Alice Comodin, Nicola Conforto, Alessandra Giuliano, Kevi Malaj, Luca Nigro, Monica Olivo, Elena Rainis, Elena Riili, Mikhail Toto, Silvia Trodella, Nicole Volpato, Milena Zamarian.