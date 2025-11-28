Monsignor Lamba: “L’Avvento sia un periodo di speranza verso il Santo Natale”

“L’Avvento non è solo il periodo liturgico che precede e prepara alla celebrazione del Santo Natale, ma è l’opportunità per aprire il cuore e guardare con fiducia oltre l’immediato, oltre l’oggi e il domani”. Con queste parole si apre il messaggio ai fedeli dell’arcivescovo di Udine, monsignor Riccardo Lamba, in occasione del periodo di Avvento che inizia domenica 30 novembre.

“In questo periodo – sottolinea l’arcivescovo – coltiviamo la Speranza, virtù teologale che ha caratterizzato quest’anno giubilare, che ci consente di andare incontro a Colui che duemila anni fa ha assunto la nostra natura umana e ora ci attende per renderci pienamente partecipi della sua stessa gloria divina, il Signore nostro Gesù Cristo”.

Monsignor Lamba mette in luce nel suo messaggio come l’Avvento chieda “di ravvivare la propria vita spirituale con tempi più distesi di preghiera, nutriti dall’ascolto della Parola di Dio, per non soccombere di fronte alle preoccupazioni e gli affanni della vita”.

Proprio per questo nel prossimo mese l’Arcidiocesi udinese proporrà numerose iniziative e incontri: dai ragazzi ai ministri della Comunione, dalla cultura ai presepi.

“A voi e alle vostre famiglie auguro, quindi, un sereno cammino di Avvento, tempo di speranza e di attesa operosa verso il Santo Natale di Gesù”, conclude l’arcivescovo di Udine.