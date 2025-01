GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La parola chiave dell’anno giubilare è speranza. E la speranza, come la fede nel Signore, devono incoraggiare ad essere aperti a trasmettere la vita. E’ il concetto espresso da monsignor Riccardo Lamba in occasione della Festa diocesana per la vita, che aprirà i battenti sabato primo febbraio in prossimità della 47esima giornata nazionale per la vita, che in tutta Italia si celebra il 2 febbraio. Sentiamo l’arcivescovo di Udine.