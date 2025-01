Mortegliano, ultimi appuntamenti di ‘Un mese per la pace’

Ultimi appuntamenti a Mortegliano, nell’ambito del progetto “Un mese per la pace”, organizzato dalla Domus Musicae APS di Mortegliano e dall’Associazione culturale “Le Colone” APS di Castions di Strada, in collaborazione con il Centro Balducci, con la Parrocchia, il gruppo giovanile “Ragazzi si cresce”, gli “Amici della musica di Fagagna”, la Pro Loco e il patrocinio del Comune e della Regione FVG. Tutti gli appuntamenti, a ingresso gratuito, si svolgono nella Chiesa Chiesa della SS. Trinità di Mortegliano.

Mercoledì 22 gennaio alle 20.30 don Paolo Iannaccone, Presidente del Centro Balducci di Zugliano, farà delle riflessioni con il gruppo “Ragazzi si cresce” di Mortegliano. Sono previsti gli interventi musicali di Sebastiano Zorza alla fisarmonica e di Giovanni Di Lena al violino.

Venerdì 24 gennaio alle 20.30 sarà possibile ascoltare le riflessioni di Vito Di Piazza, fratello di Pierluigi. L’intervento musicale sarà a cura del coro “Croma col punto”, diretto dal Maestro Orfeo Venuti.

Sabato 25 gennaio, sempre alle 20.30, saranno protagonisti Angelo Floramo e Roberto Ferro, con gli interventi musicali di Sebastiano Zorza alla fisarmonica e la voce di Francesco Tirelli.

Sabato 08 febbraio alle 10.00 appuntamento con “Percorsi di pace”, riflessioni e musiche con gli alunni e le alunne dei plessi di Mortegliano e Castions di Strada dell’Istituto Comprensivo.

Nell’ambito dello stesso progetto, prosegue fino al 27 gennaio la mostra fotografica curata da Luca A. d’Agostino nell’atrio del Municipio di Mortegliano, dal titolo Parole e Musica per un Domani “La vita di Bruno Fabretti: un ponte generazionale e sociale per una comunità inclusiva”. Bruno Fabretti, testimone diretto dei campi di prigionia e dei lager nazisti, si è spento il 13 luglio del 2023 a 99 anni. La sua lotta per la libertà e la sua dedizione per un mondo migliore rimarranno sempre un faro di speranza e una testimonianza della resilienza umana in tempi di oscurità e oppressione. La locandina è arricchita da una serigrafia gentilmente donata per il progetto dal Maestro Giorgio Celiberti, che ha a cuore queste tematiche.

La direzione artistica del progetto è di Giuseppe Tirelli. Tutti gli eventi si svolgono nella Chiesa della SS. Trinità di Mortegliano.