Mostra “Confini” da record: superati i 65 mila visitatori a Villa Manin

Ha superato quota 65 mila visitatori la mostra “Confini. Da Gauguin a Hopper. Canto con variazioni”, in corso a Villa Manin. Un risultato che rende sempre più vicino l’obiettivo dei 100 mila ingressi entro il 12 aprile, data di chiusura dell’esposizione.
Un traguardo significativo, mai raggiunto prima in regione per una mostra di questa portata, come hanno sottolineato il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil, al termine della visita all’esposizione.
In mostra 136 capolavori dell’arte mondiale tra Otto e Novecento, provenienti da oltre 40 musei internazionali, per un valore complessivo stimato di un miliardo e 700 milioni di euro.
Da Gauguin a Monet, da Van Gogh a Hopper, l’esposizione affronta il tema del confine fisico e interiore come metafora universale, suggellando nel modo più alto la stagione di GO!2025.