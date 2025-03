Le pioniere delle STEM: una mostra per riscoprire il genio femminile

I volti e le storie delle scienziate, delle ingegnere e delle matematiche che hanno lasciato un segno nella storia hanno riempito gli spazi della quarta circoscrizione di Udine, dove è stata allestita la mostra “Le Pioniere dello STEM”. L’esposizione, curata dagli studenti e dalle studentesse dell’Istituto Comprensivo 4, è stata inaugurata sabato 8 marzo in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti delle Donne e sarà visitabile fino all’8 aprile, durante gli orari di apertura della biblioteca di via Pradamano.

La rassegna, patrocinata dal Comune di Udine, ha visto alunni e docenti della scuola media Fermi e della primaria Negri dare vita a manifesti e podcast per raccontare le vite di donne straordinarie che hanno dovuto superare ostacoli e pregiudizi per inseguire la loro passione per le discipline scientifiche.

L’evento ha visto la partecipazione del Dirigente Scolastico Guido Zoncu, dell’assessore alle Politiche giovanili e Pari opportunità Arianna Facchini e dell’assessore alla Cultura e all’Istruzione Federico Pirone che hanno ribadito l’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche di uguaglianza e inclusione, superando gli stereotipi di genere e le disuguaglianze.

Attraverso il disegno e la ricerca, gli alunni hanno restituito vita alle figure femminili dimenticate dalla storia, trasformando l’arte in uno strumento di consapevolezza. Il professor Marco Chiozzi, promotore del progetto, ha raccontato la nascita dell’iniziativa: “I libri di storia parlano quasi solo di uomini. È una casualità? No. E questa ingiustizia meritava di essere raccontata”.