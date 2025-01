Mostra Presepi, 42 premiati con quasi 14.000 voti espressi dal pubblico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si sono svolte al Città Fiera di Martignacco, le premiazioni della Mostra 100 Presepi. All’edizione di quest’anno hanno partecipato 115 presepi realizzati da scuole, privati e associazione. Tra I presepisti spiccava anche Lorenzo Boemo, ovvero l’artista che ha realizzato la natività allestita in Piazza San Pietro, a Roma.

L’esposizione in due mesi ha raccolto 14mila voti che hanno permesso di assegnare ben 42 riconoscimenti alle opere più meritevoli. 7 i vincitori, 10 le menzioni speciali e 25 gli Enti più votati. Per la sezione privati Valguarnera Francesco ha vinto la categoria Tradizionale con l’opera intitolata “Il Cortile”, Gobessi Roberto ha ricevuto il premio per la categoria Natura e Riciclo con il presepe su locomotiva, Zamolo Vilma ha ricevuto il premio Arte D’autore con un presepe realizzato completamente a pizzo chiacchierino e infine Bader Francesca per la categoria mattoncini.

Tre i vincitori per la categoria Enti che accoglie al suo interno scuole e associazioni. Il Gruppo presepisti del duomo Parrocchia di San Michele Arcangelo di Cervignano del Friuli ha ricevuto il premio per la categoria Tradizionale con un presepe che rappresenta la nascita in un suggestivo borgo antico. La Scuola Primaria “Alessandro Manzoni” di Cividale del Friuli, ha ricevuto il riconoscimento per la categoria Natura e Riciclo con un presepe dal titolo “La pace nelle parole”. L’associazione “Il Focolare Per L’Affido” ha infine ricevuto il premio Arte d’Autore con il presepio intitolato “Famiglia” premiato per l’essenzialità del messaggio legato alla Sacra Famiglia.