Nasce l’Academy Autostrade Alto Adriatico

Un “nuovo centro di eccellenza dedicato alla formazione, all’innovazione tecnologica e allo sviluppo sostenibile nel settore della mobilità e delle infrastrutture autostradali”: è l’Academy Autostrade Alto Adriatico, novità annunciata oggi dalla concessionaria con l’obiettivo di “migliorare le performance aziendali e di agevolare il passaggio generazionale con una formazione ad hoc e periodica per tutti i ruoli dell’intera struttura”.

L’Academy mira a formare professionisti altamente qualificati, offrendo percorsi didattici all’avanguardia in collaborazione con università, centri di ricerca e aziende leader del settore, enti di formazione e Its. I programmi includeranno, tra l’altro, corsi su tematiche come la digitalizzazione delle infrastrutture, la sicurezza stradale, la manutenzione predittiva, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo delle competenze manageriali.

“La creazione dell’Academy rappresenta una vera e propria rivoluzione – osserva il presidente di Autostrade AA, Marco Monaco – per essere pronti a gestire i cambiamenti tecnologici già in atto, verso un futuro più sicuro, tecnologico e sostenibile. Puntiamo a valorizzare i talenti e a preparare le nuove generazioni di professionisti che guideranno l’evoluzione del nostro settore. La formazione è uno dei punti cardine della società ed è indispensabile per far evolvere l’azienda, d’intesa con le organizzazioni sindacali e i lavoratori, nell’ambito del Comitato paritetico”.

L’Academy si sviluppa in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia. “L’ampio panorama di servizi ed enti formativi che la Regione offre deve essere patrimonio del territorio e siamo disponibili ad accompagnare una visione che può fare scuola per tutte le società partecipate e controllate. Una sfida che cogliamo e di cui vogliamo essere parte attiva e propositiva”, afferma l’assessora regionale alla Formazione, Alessia Rosolen.