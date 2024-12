Nessuna necropoli ad Ariis: si tratta di una casa rurale del tardo Impero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono quasi giunti al termine gli scavi archeologici condotti ad Ariis di Rivignano in un’area dove si pensava fosse presente un’antica necropoli romana. Le indagini svolte dagli archeologi hanno confermato la presenza di manufatti risalenti al tardo Impero, ma che nulla hanno a che fare con il sepolcreto inizialmente ipotizzato.

A finanziare la campagna di scavi è stata la Soprintendenza dopo che ad inizio 2023 alcuni laterizi erano riemersi da un fondo agricolo che il proprietario stava preparando alla semina. Le ricerche, però, hanno portato alla luce solamente alcuni resti di quella che si ritiene un’abitazione. Un edificio che molto probabilmente faceva parte di un piccolo agglomerato di case sparse. Tra i mattoni riportati alla luce si distinguono in particolar modo un pozzo e un muro risalente al 300-400 dopo Cristo. Maggiori informazioni sugli scavi saranno rese note nei prossimi giorni dalle Belle arti, ma con tutta probabilità i ritrovamenti saranno nuovamente sotterrati. Le rovine, infatti, non sarebbero di grande prestigio dal punto di vista storico e archeologico, confermano però come la zona tra Palazzolo e Precenicco fosse al centro di due importanti vie di comunicazione e del commercio: il fiume Stella, noto in epoca romana come Anaxum, e l’antica via Annia.

In alto un’immagine d’archivio