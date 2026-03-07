Nominato direttore scientifico CRO Aviano, è Gustavo Baldassarre

Gustavo Baldassarre è il nuovo direttore scientifico del ‘Centro di riferimento oncologico’ di Aviano.

Lo ha nominato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Prende il posto di Silvia Franceschi.

Lo ha reso noto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

"Sono certo – ha detto Ciriani – che Baldassarre farà un ottimo lavoro e si impegnerà per mantenere e consolidare il CRO di Aviano, già ora eccellenza per la provincia di Pordenone e per tutto il Friuli Venezia Giulia, come punto di riferimento nazionale per la ricerca e la cura delle malattie oncologiche".