  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Nominato direttore scientifico CRO Aviano, è Gustavo Baldassarre
Assemblea Patto per l'Autonomia, rilanciare specialità FVG
Accordo tra Consorzi Colli Orientali e Collio: nasce ATI
Truffa dei Rolex a Musso e De Paul, arriva la seconda...
Caro bollette, per le imprese Fvg fino a +360 milioni di...
L'Udinese tenta oggi pomeriggio il colpaccio a Bergamo
La monfalconese Vozza ha letto il giuramento delle Paralimpiadi
8 marzo, crescono le start-up femminili in Fvg
Spiava la ex con un drone: stalker nei guai nell'Alto Friuli
Omicidio Ruoso, oggi udienza di convalida, martedì l'autopsia
Cultura

Nominato direttore scientifico CRO Aviano, è Gustavo Baldassarre

Redazione
Autore: Redazione

Gustavo Baldassarre è il nuovo direttore scientifico del ‘Centro di riferimento oncologico’ di Aviano.
Lo ha nominato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Prende il posto di Silvia Franceschi.
Lo ha reso noto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.
“Sono certo – ha detto Ciriani – che Baldassarre farà un ottimo lavoro e si impegnerà  per mantenere e consolidare il CRO di Aviano, già ora eccellenza per la provincia di Pordenone e per tutto il Friuli Venezia Giulia, come punto di riferimento nazionale per la ricerca e la cura delle malattie oncologiche”. per tutta la sua dedizione e per quanto ha fatto negli anni per rendere il CRO di Aviano sempre più grande”. Lo dichiara Luca Ciriani, .

