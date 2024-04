Notte dei lettori, tante le iniziative al via

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO.

Riparte – verbo azzeccatissimo visto il tema dell’undicesima edizione per il 2024 – “Aspettando… La Notte dei Lettori”, l’anteprima itinerante del Festival organizzato dal Comune di Udine in sinergia con le realtà culturali, bibliotecarie, librarie e associative. Numeri ancora in crescita, da capogiro, con sempre più richieste di partecipazione territoriale. Sono infatti 30 i Comuni coinvolti, in cui farà tappa “Aspettando…La Notte dei Lettori”, con oltre 100 eventi a partire dal 20 aprile e per tutto il mese di maggio. Ed è solo l’anteprima!

La direttrice artistica Martina Delpiccolo annuncia innanzitutto il TEMA SCELTO PER L’EDIZIONE 2024 de “LA NOTTE DEI LETTORI”: «Siamo in ogni caso in viaggio, più che partire non si può: è una frase di Franz Kafka, poco nota e ricca di suggestioni spiazzanti, tratta da una lettera a Milena Jesenská, giornalista e traduttrice praghese. Una citazione che omaggia il grande scrittore, di cui ricorre il centenario dalla morte, portandoci dentro il tema scelto per l’edizione 2024: il viaggio, in tutte le sue declinazioni con le sue erranze, partenze, ritorni, e con ciò che lo alimenta, fame di conoscenza o curiosità, sopravvivenza o ricerca di libertà, inquietudine o vitalità, e tanto altro ancora. Siamo esseri da sempre in movimento, più che mai nell’epoca attuale. Viaggio anche in una dimensione interiore, come esperienza formativa o che provoca trasformazione. Viaggio nel tempo o nella storia. Viaggio nel nostro territorio, con un ritmo lento e una filosofia ecosostenibile, o nel lontano Oriente o nei vicini Balcani. I lettori, protagonisti del festival, diventano viaggiatori, che si interrogano sui confini e che si lasciano sorprendere dagli incontri. Viaggio reale, di cui si sente la fatica, o viaggio immaginario, ma ugualmente tangibile. Pierluigi Cappello diceva che i libri sono trampolini, viaggi, nessuno escluso: un uomo seduto che legge, non sta fermo. Diceva che non esiste mezzo di trasporto più veloce dell’immaginazione: la lettura è un viaggio nelle profondità cosmiche di sé stessi, più veloce delle navi spaziali. Il festival fa proprie le parole del poeta di Chiusaforte.

Viaggiare è anche andare incontro all’altro, approccio che è nello spirito del festival, in particolare dell’anteprima itinerante, con il suo andare di paese in paese, di realtà in realtà. Aprirsi al territorio, creare rete e condivisione partendo dalla cultura. È un’idea contagiosa, necessaria, vitale, sorprendente. Baricentro del festival è Udine, con le sue biblioteche, librerie e realtà teatrali, museali, motore che dà vigore e ritmo alle attività del progetto valorizzando le peculiarità di ogni partecipante: Comuni, realtà associative e culturali e gruppi di lettura. Un’anteprima, la cui bellezza sta anche nel suo costruirsi insieme, grazie a tutti i partner e collaboratori».

L’amministrazione udinese ha messo a punto insieme all’organizzazione del festival un programma che vede una pluralità di enti, associazioni, istituzioni pubbliche e private. A tutti questi partner va il ringraziamento del Comune per l’adesione, ma anche una fattiva collaborazione all’organizzazione dei numerosi eventi proposti, dimostrando come la città di Udine si ponga al centro di una rete che di anno in anno coltiva e intesse nuove relazioni.

Ed è proprio questa rete la forza del progetto di Aspettando che vede una sempre maggior adesione e slancio partecipativo e che nasce in primis dall’intensa collaborazione fra i vari uffici del Comune di Udine (con l’attiva partecipazione non solo della biblioteca, ma dei musei, delle attività culturali, della ludoteca, del servizio istruzione) che si estende alle amministrazioni del Sistema bibliotecario del Friuli e giunge a coinvolgere un totale di 30 enti locali sparsi nel territorio regionale. Questa rete, frutto di un intenso lavoro di “tessitura” di rapporti e relazioni, che la direttrice artistica e la biblioteca hanno costruito nel corso del tempo, si estende ben al di là della filiera del libro, ma abbraccia anche molti altri ambiti culturali, quali il teatro, l’arte, la musica, l’associazionismo, il mondo della scuola.

Grazie all’apporto di tutti i soggetti, partner e collaboratori, le iniziative, per qualità e varietà, potranno soddisfare le esigenze di ogni pubblico, che potrà agevolmente scegliere fra i 100 incontri proposti…ed è solo l’Anteprima!.

Cristina Marsili, responsabile della Biblioteca Joppi: «Nel XXI secolo le Biblioteche sono

ormai istituzioni ben lontane dall’etimologia del termine che le identifica: essere soltanto delle teche, dei depositi non è più pertinente. Innanzitutto perché i libri non sono più da tempo i soli materiali che popolano le nostre biblioteche e in secondo luogo perché lungi dall’essere un magazzino, la biblioteca è essenzialmente servizio, luogo di incontro, di confronto, di formazione permanente dei cittadini, di creazione di comunità. Se è vero che tale funzione viene esercitata attraverso i documenti, non dobbiamo dimenticarci del fondamentale ruolo di mediatori dei bibliotecari la cui professionalità è data non dalle conoscenze acquisite una volta per tutte, ma dalla capacità di mettersi in gioco, di essere sempre curiosi di fronte alle nuove tecnologie, alle trasformazioni degli strumenti di comunicazione e informazione che costituiscono anche nuove opportunità per i lettori: un esempio per tutti l’intelligenza artificiale che sta entrando nel quotidiano di tutti noi e che sicuramente porterà grandi mutazioni nelle modalità di lettura. Nel loro insieme, le biblioteche aspirano ad essere la “casa”, o almeno una delle “case” in cui la pratica del leggere viene studiata, organizzata, promossa, per concorrere al miglioramento della qualità della vita delle persone. E proprio quest’ultimo obiettivo, unito al desiderio di creare sempre più comunità (e in effetti quest’anno sono ben 30 le amministrazioni coinvolte), sta alla base dell’Aspettando La Notte dei lettori che, con la varietà e la qualità dell’offerta culturale, auspica il coinvolgimento di tutti i cittadini e di tutte le fasce d’età».

Così Remo Politeo, presidente dell’Associazione Librerie in Comune: «Undici anni de “La Notte dei Lettori”…Undici anni sono ‘tanta roba’! Sono anni di progetti condivisi e collaborazioni, di sinergia e desiderio di fare gruppo: non solo tra librerie, ma tra tutti gli attori della produzione culturale. E non so quante altre realtà sul territorio nazionale siano altrettanto virtuose e spassionate, nel tentativo di produrre e offrire bellezza! Ricordiamocene quando il desiderio della critica per la critica prevale, quando la voglia di vedere le ombre supera quella di vedere il (tanto) buono fatto, quando l’altrove sembra più verde, più brillante, più…

“La Notte dei lettori” siamo tutti noi, lettrici e lettori, ed è a noi tutti che dobbiamo dire grazie: per quello che abbiamo fatto e per quello che ancora dobbiamo e vogliamo fare. Non è scontato, non è facile, ma è quello che ci viene naturale e che ci piace. Leggere, d’altronde, è il più bel gioco che l’umanità abbia inventato, come diceva Wisława Szymborska; e i giochi condivisi sono quelli più belli».

IL PROGRAMMA

IL PROGETTO ITINERANTE:

In attesa dei 4 giorni festivalieri dell’undicesima edizione, il progetto, sulla scia del tema del viaggio, percorre con l’anteprima itinerante “ASPETTANDO… LA NOTTE DEI LETTORI” la bellezza di 30 COMUNI, da Chiusaforte a Muggia, da Gemona alla Bassa, partendo da Udine, CON PIÙ DI 100 INCONTRI a partire dal 20 aprile, secondo un calendario con cadenza quasi quotidiana e con vari eventi al giorno, fino a fine maggio, a Udine e di paese in paese, in biblioteche, librerie, ville, musei, ville, castelli, borghi, giardini. Tavole rotonde, passeggiate, letture, riflessioni e percorsi tra le pagine di libri come viaggi. E poi mostre, spettacoli teatrali, giochi e iniziative che hanno per protagonisti i ragazzi, colti nel loro itinerario di formazione. Queste alcune formule degli eventi.

LE DECLINAZIONI DEL TEMA DEL VIAGGIO NEI VARI INCONTRI:

Si salirà a bordo della poesia per attraversare i luoghi o andare verso Oriente. Si viaggerà nella storia, nella memoria o sulle tracce di donne che hanno lasciato un segno indelebile, in particolare nel ‘900. Racconti di viaggio, in treno, su due ruote, su un camion diventato camper. Cammino di Santiago, cammino antoniano in Friuli, o seguendo le chiesette votive delle valli del Natisone: percorsi spirituali e artistici. Si discuterà di confini andando verso Est. Si scoprirà una Varsavia inedita. Ci si potrà stupire in un viaggio millenario tra le piante. Si percorrerà il duro viaggio della malattia e la ripartenza dopo la violenza subita. Si potrà mettersi in ascolto dell’India, dell’Africa, della fascia di Gaza (in particolare a cura dell’Associazione Time for Africa). Si affronterà il viaggio della vita tra le mura del carcere di Udine. Si assaporerà il viaggio attraverso esperienze di letture e di cucina del mondo. Si spazierà dalla storia al tema ambientale e alla riscoperta e valorizzazione del territorio, dai confini politici a quelli sociali, dalla letteratura femminile alla letteratura per ragazzi con eventi per adulti, ma anche pensati su misura per i bambini attraverso le letture o il coinvolgimento diretto come protagonisti e attraverso giochi formativi (in particolare per la giornata mondiale del gioco, a cura della Ludoteca di Udine, che animerà il 25 maggio).

Viaggio che si arricchirà delle suggestive location: il Mulino di Basaldella, Villa Manin di Passariano, Villa Pighin di Risano, Borgo Nonino di Persereano, Castello di Villalta, Castello di Tricesimo, Borgo di Strassoldo ecc.

INAUGURAZIONE DELL’ANTEPRIMA:

Giornata ricchissima quella dell’inaugurazione dell’anteprima, sabato 20 aprile. Mattinata di poesia alla Libreria Tarantola e poi un ospite d’eccezione per un evento a cura della Libreria Moderna Udinese nella Casa della Contadinanza alle 17.30: Giorgio Fontana ci porterà nel mondo di Kafka con il suo ultimo saggio, edito da Sellerio.

Due le passeggiate del 20 aprile. Una nell’ambito del progetto ideato e condotto da Elena Commessatti, alla scoperta di “Udine, storia sentimentale, allegra e un po’ rock” per una “Visita esclusiva a Palazzo Antonini Stringher, nuova splendida sede di Fondazione Friuli, alle ore 16. Iniziativa promossa da PromoTurismo FVG, in collaborazione con Fondazione Friuli, il Comune di Udine e i Civici Musei, Federico Malignani.

E sempre in giornata, in due turni, visite teatralizzate, a cura di Radio Magica su prenotazione, a passeggio con Arturo Malignani.

TAVOLE ROTONDE in ambito culturale, sociale e linguistico:

Ben 3 le tavole rotonde. La prima si svolgerà il 23 aprile, giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, a cura della Biblioteca Joppi in collaborazione con AIB e Biblioteche UNIUD, dalle ore 9:00 nella Sala convegni Gusmani di Palazzo Antonini, sede di UNIUD. Titolo: “Come orientarsi? La cultura alle prese con informazione, disinformazione, AI”. Intervengono: Matilde Fontanin, Giuseppe Serra, Gino Roncaglia, Mauro Bullo, Vincenzo Della Mea.

La seconda tavola rotonda si svolgerà mercoledì 15 maggio a partire dalle ore 15:00, all’Università degli Studi di Udine, sala Aula 4 di Palazzo Antonini. Si farà il punto sui servizi culturali a partire dalla nascita, con riflessioni e analisi delle attuali iniziative nella città di Udine e a livello nazionale. Titolo: “Nati per la cultura“, a cura del Servizio Cultura e Istruzione. Intervengono: Giorgio Tamburlini, Davide Zoletto, Stefania Chiavero, Lorella Bono, Valentina Dotto.

Terza tavola rotonda giovedì 23 maggio a partire dalle 16:30 a Casa Cavazzini, a cura del Centro di Documentazione della Casa delle Donne di Udine, su lingua e genere, dal titolo: “Avvocata, ingegnera, soldata? No, grazie, sono già inclusa”. Intervengono: Fabiana Fusco, Arianna Zani, Mara Lessio, dj Tubet.

EVENTO SPECIALE:

Evento speciale per l’anniversario di Vincenzo Joppi, il 28 maggio alle ore 17:00 in Biblioteca Joppi, Sezione Moderna: “I 200 di Vincenzo Joppi” (28 maggio 1824 – 1° luglio 1900): l’uomo, l’intellettuale, il bibliotecario, la biblioteca e la città”. Intervengono: Francesca Tamburlini, Vieri dei Rossi, Federico Vicario, Umberto Sello, Romano Vecchiet.

EVENTO IN ANTEPRIMA:

A Gonars il 21 maggio anteprima tra le pagine dell’ultimo atteso libro “Una vita non basta” (Garzanti) di Enrico Galiano, scrittore e insegnante amatissimo e seguitissimo in particolare dai giovani.

SCRITTURA e ARTE FEMMINILE:

Attenzione alla scrittura e arte femminile in diverse iniziative come negli eventi a cura del Gruppo di Lettura Donne che Leggono e Rileggono: il 30 aprile a Pasian di Prato con “Dal romanzo di appendice al romanzo rosa. Percorso, struttura, storia, evoluzione del romanzo popolare” e il 17 maggio a Casa Cavazzini con “Donne, arte, scrittura. Diva d’ acciaio, il caso Tamara de Lempicka”.

Inoltre “Donne, donne eterni dei. Viaggio tra musica e letteratura” (14 maggio) all’Auditorium di Pasian di Prato a cura di Gruppo di lettura Libri & Friend e del Coro Prof & Friends.

Protagonisti RAGAZZI E RAGAZZE:

Protagonisti anche i ragazzi e le ragazze in vari eventi. Nella mattinata di venerdì 17 maggio, in piazza Libertà, andrà in scena “La Biblioteca dei libri viventi”, organizzata da Biblioteca Civica “V. Joppi” e Damatrà, che coinvolge i ragazzi delle scuole in una personificazione di storie, romanzi, opere, in un’atmosfera festosa e partecipata, aperta alla cittadinanza. Studenti e studentesse diventano libri che si raccontano agli altri.

Ragazzi e ragazze protagonisti anche nel progetto RispettAmi contro la violenza di genere (4 maggio), in “Novecento in prima persona” (24 aprile) e in “Civic HackAton” (6 maggio), gara progettuale con l’uso dell’intelligenza artificiale. E ancora iniziative e laboratori per bambini e famiglie a cura di Damatrà e Itaca, oltre alla già citata Giornata mondiale del Gioco a cura della Ludoteca (25 maggio) e ad altre iniziative, in particolare nel Comune di Martignacco, come ad esempio un viaggio nelle favole (25 maggio). Ragazzi e ragazze che si raccontano e raccontano il proprio viaggio a Codroipo (27 maggio) o al centro di una videoinchiesta (Progetto Colonos) per la regia di Paolo Comuzzi, proiettata a Gemona in due puntate.

TAPPA INCLUSIVA IN CARCERE:

Inclusione significa anche “La vita è un viaggio, dentro e fuori di noi. Letture, percorsi, storie”, titolo di un incontro presso la Casa Circondariale di Udine in collaborazione con Icaro, Associazione Volontariato Giustizia (31 maggio).

PASSEGGIATE IN CITTÀ O NEL TEMPO:

“Udine, storia sentimentale, allegra e un po’ rock”, Tour ideato e condotto da Elena Commessatti, promosso da PromoTurismo FVG, in collaborazione con Fondazione Friuli, il Comune di Udine e i Civici Musei, Federico Malignani.

Diverse date e percorsi in 4 titoli: “Visita esclusiva a Palazzo Antonini Stringher, nuova sede di Fondazione Friuli”, “Casa Cavazzini, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea: tutte le novità in un tour di primavera”, “Arturo Malignani, che storia! Tour esclusivo con la salita alla Torretta Malignani”, Visita esclusiva al Cimitero Monumentale di Udine, tra racconti e pratoline ([email protected]).

E poi le visite teatralizzate a cura di Radio Magica: a passeggio nel ‘900 a Udine con Arturo Malignani e a Duino con Marie Thurn-Taxis (prenotazioni:[email protected]).

Passeggiata nei luoghi di Pierluigi Cappello, a Chiusaforte, a cura di Fabio Paolini, domenica 19 maggio.

Letture in Giardino a Muggia, a cura di Elena Ianni, venerdì 24 maggio.

VIAGGIARE ATTRAVERSO L’ARTE E LE MOSTRE :

Venerdì 24 maggio, inaugurazione della Sala Zigaina al Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Casa Cavazzini, a cura del Comune di Udine, seguita da “Giuseppe Zigaina nelle collezioni di casa Cavazzini” a cura di Vania Gransinigh con lettura a cura dell’Accademia Udinese di Scienze Lettere e Arti.

Venerdì 31 maggio a Casa Cavazzini, a cura di Vania Gransinigh e Francesca Agostinelli, “Contrappunto/PAC. Le acquisizioni. Nuove opere d’arte contemporanea per il museo”.

Le mostre :

“Udine in luce – Fotografare la letteratura”, a cura di Silvia Bianco, Rossana Trevisan” in Castello, Museo Friulano della Fotografia.

“Gianni Berengo Gardin. L’occhio come mestiere”, a cura di Margherita Guccione, Alessandra Mauro, sempre in Castello a Udine.

“Echi dal Cotonificio – Archeologia industriale del Novecento”, a cura di Silvia Lorusso Del Linz in Biblioteca Joppi.

“Latte Mleko Milk”. Mostra documentaria con fotografie di Graziano Soravito al Museo Etnografico del Friuli a Udine, che racconta gli alpeggi attraverso la caseificazione collettiva, a cura dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese, ideatore anche di “Le orchidee dei prati stabili” di Luciano Silei ad Artegna al Castello Savorgnan.

TRA GLI AUTORI O RELATORI PROTAGONISTI DEGLI EVENTI : Giorgio Fontana, Matilde Fontanin, Enrico Galiano, Enrico Maria Milič, Andrea Tilatti, Tullio Avoledo, Elena Commessatti, Antonella Sbuelz, Giustina Selvelli, Anna Bonacina, Paolo Strazzolini, Giovanni Taranto, Enzo Cattaruzzi, Leda Palma, Antonella Favaro, Mariaelena Porzio, Pietro Mastromonaco, Fabiana Fusco, Arianna Zani, Mara Lessio, dj Tubet, Francesca Tamburlini, Vieri dei Rossi, Federico Vicario, Umberto Sello, Romano Vecchiet, Giorgio Tamburlini, Davide Zoletto, Stefania Chiavero, Lorella Bono, Valentina Dotto, Giuseppe Serra, Gino Roncaglia, Mauro Bullo, Vincenzo Della Mea e tanti altri e altre ancora…

IL PALIO A CURA DI TEATRO CLUB NELL’ANTEPRIMA DEL FESTIVAL:

Il 53° Palio Teatrale Studentesco “Città di Udine” a cura del Teatro Club Udine entra nel circuito di Aspettando La Notte dei Lettori, grazie a una condivisione di valori che vede protagonisti i ragazzi e le ragazze attraverso un’esperienza formativa e stimolante. Si comincia il 28 aprile con lo spettacolo inclusivo “Girandolando” di Radio Magica Academy al Palamostre e si continua fino al 24 maggio con 26 gruppi partecipanti.

Il programma dettagliato di “Aspettando… La Notte dei lettori” sarà disponibile come sempre sul sito www.lanottedeilettori.com che rappresenta uno strumento di promozione e racconto complessivo fino al festival di giugno, ma traccia anche l’idea ispiratrice e la storia di questa importante iniziativa che con l’undicesima edizione vuole ancora di più avvicinare e far collaborare Comuni, biblioteche, librerie, editori, autori, in un percorso a favore dei lettori che colleghi concretamente la città e il suo territorio. Il sito è in sinergia con i social del festival, Facebook e Instagram.

Durante la conferenza stampa, sono state annunciate anche alcune anticipazioni riguardanti “La Notte dei lettori” dal 6 al 9 giugno, a partire dall’aggiunta di una giornata. Inaugurazione già il giovedì. Si arricchiranno anche le location della Notte. Ci sarà un autore nazionale che farà omaggio a Udine tra le città del mondo. Uno spettacolo teatrale di un giovane talentuoso sulle migrazioni, che prende le mosse dal vissuto e dall’ispirazione letteraria, facendo finalmente tappa a Udine. E poi un omaggio teatrale a Kafka e una novità su Pierluigi Cappello. E ancora letture per tutte le età e i gusti, mostre, passeggiate inedite, caccia al tesoro, riflessioni sui confini e sulla libertà, anniversari letterari, importanti collaborazioni e mescolanze dei linguaggi artistici. Il programma del festival che si svolgerà in città, con protagonisti i lettori, verrà svelato nella prossima conferenza stampa a fine maggio.

Il festival e l’anteprima sono organizzati dal Comune di Udine, con il contributo di Regione Friuli Venezia Giulia. Il progetto nasce nel 2004 da un’idea del Comune di Udine con le librerie cittadine.