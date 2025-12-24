La nuova Digital Art Gallery di Gorizia piace e attira visitatori. Lo dice il dato di 12 mila accessi, diffuso dall’assessore comunale alla promozione turistica Luca Cagliari, nelle giornate di sabato e domenica del primo weekend di apertura. Tanta curiosità quindi per la rinnovata struttura e per l’opera d’arte multimediale di Refik Anadol lunga mille metri quadrati che per un anno verrà proiettata all’interno della galleria Bombi. C’è ancora però qualcosa da perfezionare: come evidenzia la consigliera comunale di minoranza Eleonora Sartori, infatti, chi volesse prenotare la visita alla struttura può trovare sul sito internet della Dag indicazioni – oltre che in italiano – anche in inglese, spagnolo, francese e tedesco, ma non nella lingua d’oltreconfine, lo sloveno. Un dettaglio, nell’anno della Capitale europea della Cultura ormai agli sgoccioli, su cui c’è da mettere mano.
Il dato riguarda le sole giornate di sabato e domenica
Nuova galleria Bombi, 12 mila accessi nel primo weekend
Grande curiosità per l'opera totalmente digitalizzata
