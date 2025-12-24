Nuova galleria Bombi, 12 mila accessi nel primo weekend

La nuova Digital Art Gallery di Gorizia piace e attira visitatori. Lo dice il dato di 12 mila accessi, diffuso dall’assessore comunale alla promozione turistica Luca Cagliari, nelle giornate di sabato e domenica del primo weekend di apertura. Tanta curiosità quindi per la rinnovata struttura e per l’opera d’arte multimediale di Refik Anadol lunga mille metri quadrati che per un anno verrà proiettata all’interno della galleria Bombi. C’è ancora però qualcosa da perfezionare: come evidenzia la consigliera comunale di minoranza Eleonora Sartori, infatti, chi volesse prenotare la visita alla struttura può trovare sul sito internet della Dag indicazioni – oltre che in italiano – anche in inglese, spagnolo, francese e tedesco, ma non nella lingua d’oltreconfine, lo sloveno. Un dettaglio, nell’anno della Capitale europea della Cultura ormai agli sgoccioli, su cui c’è da mettere mano.