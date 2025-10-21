  • Aiello del Friuli
Cultura

Giornalismo, cultura e impegno civile, al via la 4^ edizione di Oltre il Festival

Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre otto appuntamenti tra Ronchi dei Legionari e Gradisca d'Isonzo
Redazione
Autore: Redazione

Conto alla rovescia per la quarta edizione di “Oltre il Festival”, la rassegna culturale ideata da Leali delle Notizie come spin-off del Festival del Giornalismo. L’iniziativa si terrà da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, con otto appuntamenti distribuiti tra Ronchi dei Legionari e Gradisca d’Isonzo. Gli incontri si svolgeranno nella Sala polifunzionale del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia e nella Sala del consiglio di Palazzo Torriani.

L’associazione ronchese prosegue la missione di promozione della cultura e di difesa della libertà di stampa e di espressione, proponendo un programma che spazia tra giornalismo, politica, economia, storia e arte.

Il calendario della tre giorni include mostre, presentazioni di libri e incontri di approfondimento. I temi affrontati vanno dal giornalismo investigativo e i crimini non convenzionali alla semplificazione linguistica delle notizie, fino al fenomeno delle fake news. Non mancheranno riflessioni sulla storia recente e sul ruolo dei giornalisti nella lotta contro la mafia, con un ricordo dedicato a Cosimo Cristina, giovane cronista siciliano ucciso nel 1960 per il suo impegno civile.

Tra gli appuntamenti economici, spazio anche a un confronto sul Superbonus 110% con la partecipazione del deputato Agostino Santillo e dell’ingegnere Andrea Umeri.

Due gli incontri dedicati alle novità editoriali: Venerdì 24 ottobre, il giornalista e scrittore Valerio Di Donato presenterà La via di Emilio. Un poeta fra due mondi (Ronzani Editore), dialogando con la storica Marta Verginella e con il giornalista Pierluigi Sabatti.

Domenica 26 ottobre, chiusura con La ragazza di Gladio e altre storie nere. La trama nascosta di tutte le stragi (Fuori Scena) di Paolo Biondani, in dialogo con l’ex magistrato Felice Casson e la giornalista Luana De Francisco.

Sul fronte artistico, nella sede di Leali delle Notizie (piazzetta Francesco Giuseppe a Ronchi dei Legionari) sarà inaugurata la mostra fotografica Fuori Centro di Katia Bonaventura, visitabile fino al 6 gennaio 2026.

Il programma completo

Venerdì 24 ottobre

Ore 18.30, Sala del consiglio di Palazzo Torriani (via Ciotti 49, Gradisca d’Isonzo): Superbonus 110%, tutta la verità, con Agostino Santillo e Andrea Umeri, moderati da Francesca Terranova (Rai Fvg).

Ore 20.30, Sala polifunzionale consortile (via Duca D’Aosta 3/5, Ronchi): presentazione del libro La via di Emilio di Valerio Di Donato, con Marta Verginella e Pierluigi Sabatti.

Sabato 25 ottobre

Tre appuntamenti nella sede del Consorzio di Bonifica di Ronchi:

Ore 18, Giornalismo investigativo e crimini non convenzionali riconducibili alla criminalità organizzata, con Pierpaolo Martucci, Pierluigi Granata e Paolo Tomasin, moderati da Paolo Mosanghini (Messaggero Veneto).

Ore 19.30, Come creare notizie in linguaggio facile da capire, workshop con Eleonora Di Liberto, introdotta da Furio Baldassi (presidente OdG FVG).

Ore 20.45, Giornalisti contro la mafia: memoria e impegno, con Francesca La Mantia, Angelo Urgo e Lavinia Nocelli.

Domenica 26 ottobre

Ore 16.30, inaugurazione della mostra Fuori Centro di Katia Bonaventura nella sede di Leali delle Notizie, introdotta da Pietro Comelli.

Ore 18, Sala polifunzionale consortile (Ronchi): Bufale storiche: altro che internet!, con Michel Pretalli e Giovanni Zagni, moderati da Oscar D’Agostino (Messaggero Veneto).

Ore 20.30, presentazione di La ragazza di Gladio e altre storie nere di Paolo Biondani, con Felice Casson, intervistati da Luana De Francisco.

“Oltre il Festival” conferma così il suo ruolo di laboratorio di idee e confronto, offrendo al pubblico tre giorni di incontri che intrecciano informazione, cultura e impegno civile.

