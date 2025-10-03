  • Aiello del Friuli
venerdì 3 Ottobre 2025
Orientamento scolastico per gli studenti del comprensorio montano: martedì 7 ottobre uno spettacolo a Tolmezzo

Lezione-spettacolo dedicata agli studenti delle terze classi. Le tematiche orientative saranno comunicate con uno stile attuale, improntato sulle tendenze e il linguaggio delle giovani generazioni
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

La conclusione della scuola secondaria di primo grado è un periodo delicato per gli studenti e per le loro famiglie. Il momento della scelta del percorso di studi superiori si avvicina e alle incertezze dei ragazzi si uniscono i dubbi dei genitori. È una decisione importante che richiederebbe, assieme alla valutazione delle attitudini personali dei ragazzi, anche una riflessione sulle prospettive occupazionali future.

La Delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine, guidata da Mario Zearo, in collaborazione con il Teatro Educativo, viene in aiuto alle famiglie del territorio organizzando, anche nell’A.S. 2025/26, un doppio appuntamento teatrale di orientamento scolastico per i ragazzi delle classi terze che frequentano la scuola secondaria di primo grado del comprensorio montano e per i loro genitori.

Il primo evento, in programma nella mattinata di martedì 7 ottobre, dalle 10 alle 12, al Teatro Candoni di Tolmezzo, si materializza in una vera e propria lezione-spettacolo dedicata agli studenti delle terze classi. Le tematiche orientative saranno comunicate con uno stile attuale, improntato sulle tendenze e il linguaggio delle giovani generazioni, con focus sulle leve di scelta, l’offerta formativa, il contesto locale.

Il secondo evento, in programma nei prossimi mesi, si svilupperà invece sotto forma di Talk Show e vedrà la partecipazione di due imprenditori, che illustreranno le opportunità offerte dalle aziende del territorio, e di una psicologa esperta in orientamento scolastico, che sarà a disposizione per rispondere alle domande e ai dubbi dei genitori. Tra i temi che verranno affrontati: i meccanismi e il valore di una scelta, l’offerta formativa del territorio, il contesto economico e sociale del territorio, la tecnologia e i lavori del futuro.

Entrambi gli eventi sono inseriti in un piano organico di attività volte all’orientamento, in coordinamento con le scuole superiori e gli enti del territorio.

