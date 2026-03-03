Ortogiardino e Cucinare: due eventi in uno in Fiera

Sia apre una ricchissima edizione di Ortogiardino in Fiera a Pordenone. Per il 45esimo salone della floricoltura, orticoltura e vivaismo, in programma dal 7 al 15 marzo, 25mila metri quadrati di aree espositive si trasformano in una festa della natura dove 7 allestimenti a giardino con piante ad alto fusto, giochi d’acqua e arredo esterno di design si alternano a circa 300 stand commerciali.

In contemporanea si terrà anche la dodicesima edizione di Cucinare, il rinomato salone dell’enogastronomia.

Un biglietto da visita importante per Pordenone, che si è candidato a diventare nuovamente Comune Fiorito.