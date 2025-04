Osaka: nel padiglione Fvg è andata in scena la moda di Its

Il fascino della moda e un occhio al futuro. La missione all’Expo di Osaka del Friuli Venezia Giulia è proseguita con un evento speciale sul tetto del padiglione Italia e realizzato da Cinecittà in collaborazione con la Fondazione Its alla presenza del presidente della Regione Massimiliano Fedriga e del sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

Fedriga ha posto l’accento sulla presenza di Its e del progetto Borderless sostenuto con convinzione dalla Regione e mirato a coinvolgere designer emergenti da ogni angolo del globo. La missione ad Expo è proseguita con Fedriga e l’assessore regionale ad Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, ospiti dell’Arabia Saudita, paese organizzatore della prossima Expo 2030, degli Emirati Arabi Uniti, delle Nazioni Unite e della Macedonia del Nord. «L’avvio di un’interlocuzione con realtà interessate da dorsali quali Imec – hanno spietato Fedriga e Bini – assume una rilevanza strategica per la nostra regione, che del Corridoio indo-mediterraneo ambisce a diventare uno dei terminali di riferimento in Europa».