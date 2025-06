Al Palamostre di Udine in scena la Cuarta Festa Flamenca

Il Teatro Palamostre si prepara a trasformarsi in un angolo di Andalusia. Domenica 22 giugno, alle 16, l’Associazione Viento Flamenco presenterà la sua “Cuarta Fiesta Flamenca”, un appuntamento di UdinEstate25 che promette di trasportare il pubblico nel cuore più autentico di quest’arte millenaria.

Nata nel 2006 dalla profonda passione per il flamenco, riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, l’Associazione Viento Flamenco diffonde da anni questa cultura in tutto il Friuli Venezia Giulia. La “Cuarta Fiesta Flamenca” è il culmine della dedizione degli allievi, che si esibiranno sul palco del Palamostre. Il flamenco sarà presentato in tutta la sua forza espressiva, dai “palos” più evocativi alla sonorità inconfondibile della “guitarra”.

Lo spettacolo si arricchirà della presenza di ospiti d’eccezione: Frank de Franceschi alle percussioni, musicista di fama internazionale, e Patrizia Pin, danzatrice e insegnante di fusion bellydance, che offrirà momenti di pura fusione artistica. I balli e i canti spazieranno dal “cante chico”, più leggero e festoso, al “cante jondo”, profondo e drammatico. Sarà un sentito omaggio ai grandi interpreti del flamenco, da “Las Migas” a Camarón de la Isla. La Direzione Artistica e Coreografica è a cura di Lucia Tosto.