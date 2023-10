Consegnato alla Palinuro il libro d’onore realizzato Scriptorium Foroiuliense

San Daniele del Friuli – Trieste – 5 ottobre 2023. Si è appena conclusa la consegna da parte dei rappresentanti della Fondazione Scriptorium Foroiuliense, guidati dal presidente Roberto Giurano, del Libro d’Onore, realizzato a mano e con tecniche antiche, al comandante della Nave Scuola della Marina Militare Italiana “Palinuro”, capitano di fregata Samuele Mondino, alla presenza dell’assessore regionale del Friuli Venezia Giulia alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione, Pierpaolo Roberti, del Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza e del comandante della Capitaneria di Porto di Trieste, Capitano di Vascello Luciano del Prete.

La consegna del manufatto consolida il rapporto fra la Marina Militare e la scuola amanuensi di San Daniele del Friuli che nel recente passato si è concretata in diverse iniziative quali il Libro d’Onore per la Vespucci, la donazione di una copia del Dante Guarneriano alla stessa Vespucci che l’ha portata in giro per il mondo e della copia de “La operina” di Ludovico il Vicentino.

«Per la nostra scuola – ha affermato il presidente dello Scriptorium, Roberto Giurano – è sempre un grande onore donare i nostri manufatti alla Marina e in particolare alle splendide Navi Scuola che sono un vanto dell’Italia in tutto il mondo. Il Libro d’Onore per la “Palinuro” è stato realizzato in carta di cotone fatta a mano e rilegato in legno di cipresso, grazie all’impegno di numerosi ragazzi e adulti che frequentano la nostra scuola grazie alla convenzione con il centro di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale e che oggi hanno avuto la gioia di essere accolti a bordo di questa meravigliosa goletta e di poterla visitare. La sinergia che ormai da anni – ha concluso – abbiamo con la Marina Militare, ci ha già permesso in passato di realizzare importanti manufatti e progetti comuni e siamo molto felici che questa attività possa continuare».

«Il dono del Libro d’Onore realizzato dallo Scriptorium per il Palinuro ci onora e ci emoziona. Questo prezioso diario ci accompagnerà nel nostro viaggio, per testimoniare i momenti importanti della vita di bordo e veicolare l’eccellenza del made in Italy nel mondo, in fatto di arte, tradizioni, storia e cultura della difesa», ha commentato il comandante di nave Palinuro, capitano di Fregata Samuele Mondino.