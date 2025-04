Palmanova festeggia il centenario del Gruppo A.N.A e i 70 anni della Sezione “G. Tavoni”

In occasione delle celebrazioni dei 100 anni di storia del Gruppo A.N.A. “I. Nievo” Città di Palmanova e dei 70 anni di fondazione della Sezione “G. Tavoni” di Palmanova che comprende un territorio che va da Lavariano a Marano con trentuno gruppi aderenti, sono previsti due eventi gratuiti al Teatro “G. Modena” di Palmanova.

Il Sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini: “Gli Alpini sono una solida realtà a Palmanova come in tutto il nostro territorio. La loro presenza è stata fondamentale in molte attività solidali e di supporto ai cittadini. Valori, impegno e passione che celebreremo con tutta la nostra comunità in varie forme durante questo 2025. A nome di tutta la città, va a loro il ringraziamento per tutto ciò che fanno, per il tempo e le energie dedicate all’aiuto di chi ha bisogno, sempre pronti e disponibili ad impegnarsi per il prossimo”.

Il primo, sabato 5 aprile alle ore 20.30, con il concerto spettacolo in uniforme storica del coro “Le Voci dal Fronte – coro e rievocazione”. Primo plotone storico corale d’Italia, diretti dal Maestro Andrea Dazzan, già Maestro in armi del “Coro Brigata Alpina Julia” e poi Direttore del “Coro Sezionale A.N.A. Udine – Gruppo di Codroipo”. Un’esibizione in divisa storica del 1° conflitto mondiale, un modo originale di ricordare la storia. Un coro formato da 20 elementi, ognuno dei quali mette a frutto con grande passione la propria pluriennale esperienza canora maturata in altri pregiati Cori del FVG e del Veneto.

Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 10 aprile, sempre alle 20.30, con l’esibizione della Fanfara della Brigata Alpina “Julia”. Evento realizzato in collaborazione con la Fondazione Progetto Autismo FVG in occasione della Giornata Internazionale per la consapevolezza sull’autismo.

Maurizio Sguazzin, capogruppo del Gruppo Alpini Città di Palmanova: “Il gruppo, intitolato a Ippolito Nievo, è stato fondato a Santa Maria la Longa il 26 luglio 1925. Da cento anni siamo testimoni dei valori alpini nella città stellata, quali fratellanza, solidarietà e amor di Patria. Collaboriamo in innumerevoli iniziative con le varie associazioni cittadine, con istituzioni quali il Comune, la Parrocchia e il CAMPP di Sottoselva. Inoltre sosteniamo tre adozioni di bambini a distanza. Manteniamo vive alcune tradizioni popolari quali la Pesca Gastronomica nell’Ottobre palmarino e il Pignarul Epifanico”.

E aggiunge Stefano Padovan, Presidente Sezione “G. Tavoni” di Palmanova: “Questi eventi sono solo un preludio ai festeggiamenti che organizzeremo nel corso dell’anno e che culmineranno nel mese di settembre. Proporremo varie rassegne corali e musicali dedicate alla storia alpina, una sfilata per le vie cittadine di Palmanova con successive celebrazioni. Sarà un modo per radunare tutti i gruppi della sezione, coinvolgendo anche la cittadinanza”.