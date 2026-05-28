Palmanova, Lector in Palma celebra Paolo Maurensig

PALMANOVA – La città stellata torna a diventare una “fortezza” della lettura ad alta voce. Sabato 30 e domenica 31 maggio prende vita l’11ª edizione di Lector in Palma, la rassegna promossa dall’Associazione Culturale LiberMente APS in collaborazione con il Comune di Palmanova, inserita nel programma nazionale de Il Maggio dei Libri.

L’edizione 2026 sarà dedicata a un grande protagonista della letteratura contemporanea: Paolo Maurensig, nel quinto anniversario della sua scomparsa. Un omaggio intenso e articolato che accompagnerà il pubblico dentro le atmosfere, i temi e le passioni che hanno reso celebre lo scrittore goriziano, autore di romanzi tradotti in decine di lingue e apprezzati in tutto il mondo.

Il primo appuntamento è in programma sabato 30 maggio alle ore 17.00, sotto la Loggia della Gran Guardia in Piazza Grande, con un reading letterario dedicato alle opere che più hanno segnato il percorso artistico di Maurensig: Canone inverso, Il diavolo nel cassetto e La variante di Lüneburg. Gli attori Paola Aiello, Claudio Moretti e Paolo Fagiolo daranno voce a brani selezionati dai romanzi, accompagnando gli spettatori in un viaggio narrativo scandito anche dalle suggestioni musicali: a introdurre ogni lettura saranno infatti le note di alcune delle composizioni citate dallo stesso autore nei suoi libri.

La manifestazione proseguirà domenica 31 maggio alle ore 18.30, nel Salone d’Onore del Palazzo municipale, con un momento di approfondimento dedicato alla produzione letteraria dello scrittore. Gianni Cianchi, critico letterario e amico personale di Maurensig, autore del volume La scacchiera letteraria (Gaspari, 2025), terrà l’incontro dal titolo “Temi e strutture dei romanzi di Paolo Maurensig”, offrendo al pubblico una chiave di lettura approfondita della sua opera.

L’iniziativa è curata dall’Associazione Culturale LiberMente APS in collaborazione con Accademia Nuova Esperienza Teatrale, Cooperativa Respira la Cultura e Gruppo Storico di Palmanova, con il sostegno del Comune di Palmanova.