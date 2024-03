Riconfermata Fiorenza Cedolins al Teatrone di Udine. Con lei Paolo Cascio e Roberto Valerio

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha provveduto a nominare all’unanimità, nel corso della seduta dell’11 marzo scorso, i direttori artistici per le Stagioni 2024/2025 e 2025/2026. Confermato Roberto Valerio per la Prosa e musical. Il nuovo ingresso è Paolo Cascio per la musica, precedentemente affidata a Fiorenza Cedolins, cui ora spettano Opera, Operetta e Danza. La soprano di Anduins è stata dunque riconfermata, a dispetto delle notizie uscite a fine novembre, quando il ‘non rinnovo’ per l’artista di Vito d’Asio sembrava oramai incombente, come i possibili strascichi legali.

Nel rivolgere il più caloroso augurio di buon lavoro agli incaricati, il Consiglio di Amministrazione ha sottolineato come la scelta dei tre direttori artistici per il prossimo biennio sia avvenuta in un clima di fattiva collaborazione, con l’obiettivo prioritario di continuare ad offrire al pubblico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine una programmazione di assoluto prestigio com’è tradizione per uno dei maggiori teatri di ospitalità italiani.

Paolo Cascio è stato scelto quale nuovo direttore artistico Musica dopo la valutazione di una rosa di candidati di alto profilo. Musicologo, ha iniziato la sua attività professionale al Teatro Regio di Torino e quindi alla Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo. Già Segretario artistico dell’ente torinese, ha poi ricoperto lo stesso ruolo per il Donizetti Opera Festival fino al 2022, occupandosi di programmazione e coordinamento artistico. Ha svolto il proprio percorso formativo presso l’Università degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo e presso la University of Chicago, conseguendo un dottorato europeo in Musicologia presso l’Universidad Complutense di Madrid e approfondendo gli studi in pianoforte e composizione presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino. Ha pubblicato articoli e saggi di carattere musicologico, libri di divulgazione musicale ed edizioni critiche di opere di Saverio Mercadante. Per la sua attività di ricerca e diffusione del patrimonio musicale italiano è stato nominato Cavaliere della Repubblica.

Soprano, direttrice artistica per la Musica e la Danza del Teatro Nuovo Giovanni da Udine per la Stagione 2023/24, docente universitaria, Fiorenza Cedolins in oltre trent’anni di carriera è stata protagonista dei più impegnativi ruoli di soprano in tutti i principali teatri del mondo e festival internazionali, fra i quali la Scala di Milano, la Fenice di Venezia, Metropolitan di New York, Royal Albert Hall di Londra, l’Arena di Verona, i Festival di Shangai e Salisburgo. Ha collaborato con grandissimi direttori d’orchestra quali Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, Zubin Mehta, Lorin Maazel, Kurt Masur, Riccardo Muti, Daniel Oren, Fabio Luisi e registi come Robert Carsen, Liliana Cavani, Giancarlo Del Monaco, Mario Martone, Mario Monicelli, Pier Luigi Pizzi, Ettore Scola, Franco Zeffirelli. Dal 2010 si dedica anche all’insegnamento e all’organizzazione di eventi con lo scopo di incentivare la scoperta di nuovi talenti. È Fondatrice e Direttrice artistica della SOI – Scuola dell’Opera Italiana e docente all’Università “Conservatorio del

Liceu” di Barcellona e del corso di Laurea di terzo livello della Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo (TO).

Direttore artistico Prosa del Teatro Nuovo Giovanni da Udine per la Stagione 2023/24, Roberto Valerio si è diplomato all’Accademia Nazionale Silvio D’Amico di Roma. Attore, regista e organizzatore di festival, dal 2019 è direttore artistico dell’Accademia Ludwig, scuola di formazione professionale teatrale. Fra i suoi più recenti lavori si collocano le regie de Il Giuocatore di Carlo Goldoni attualmente in tournée, Zio Vanja di Anton Cechov e Tartufo di Molière, tutte produzioni del Centro di Produzione ATPistoia, nonché l’allestimento semiscenico di Così fan tutte di Mozart per la Fondazione Toscana, con direttore Daniele Giorgi. Di particolare rilievo anche le sue regie per la Compagnia Orsini, fra le quali Il Gatto (2019) dall’omonimo romanzo di Georges Simenon, L’albergo del Libero Scambio (2017) di Georges Feydeau, Il Giuoco delle Parti (dal 2014 al 2016) di Luigi Pirandello.