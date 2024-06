Partita l’edizione 2024 di “Tolmezzo Vie dei Libri”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nel segno della “Controstoria dell’Italia”, sul filo rosso dell’ultima fatica narrativa del giornalista e scrittore Giampiero Mughini, si è inaugurata ieri al Teatro Candoni la 2^ edizione del Festival Tolmezzo Vie dei Libri, promosso dal Comune di Tolmezzo con l’Assessorato alla Cultura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a cura di Fondazione Pordenonelegge. Tre giorni dedicati alla montagna e al suo futuro, raccontati attraverso i libri con incontri, passeggiate, degustazioni e concerti. In dialogo con il direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta, Giampiero Mughini ha sfogliato il suo libro che ci proietta indietro nella storia contemporanea, dal secondo dopoguerra a Berlusconi, fra luci e ombre del Paese, con una analisi acuta dei momenti vissuti dal Paese. E in serata sold out al Cinema David di Tolmezzo per l’incontro con il teologo Vito Mancuso, che ha presentato il suo ultimo saggio, “Non ti manchi mai la gioia” (Garzanti), una esortazione ad aprirci a un’esistenza più autentica, fino a sperimentare la gioia profonda di vivere.