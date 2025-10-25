Pasolini a 50 anni dalla morte: gli omaggi di Piotta, Toffolo e Vecchioni

GUARDA IL VIDEO Il 2 novembre saranno 50 anni dalla morte di Pier Poalo Pasolini. E il Friuli è pronto a rendere omaggio l’intellettuale friulano in monti modi. Il rapper romano Piotta, nonni di Riviganno-Teor, assieme friulano Davide Toffolo, voce e fondatore dei Tre Allegri Ragazzi Morti, nonché autore della graphic novel tradotta in 5 lingue dedicata alla parola e al pensiero di Pasolini, hanno inciso la canzone “Ecchime”. Ad accompagnare il brano, in uscita il 24 ottobre su tutte le piattaforme digitali per La Grande Onda, anche l’omonimo videoclip ufficiale, girato tra Roma e il Friuli, con la regia di Stefano Reali e Leonardo Modonutto. Le location scelte sono fortemente simboliche: da via Ostiense al Teatro India, fino alle rive del Tagliamento e alle Alpi Carniche.

Nel video si alternano i playback dei due artisti: Piotta si esibisce sul palco del Teatro India a Roma, mentre Toffolo canta nel cuore del Friuli, a Forgaria. Nelle scene c’è anche Pier Paolo Pasolini, sia accanto al suo attore iconico Ninetto Davoli, sia da solo, sulle dune della spiaggia di Sabaudia. Questo grazie al materiale d’archivio firmato da Paolo Brunatto, tra i massimi esponenti del cinema sperimentale e underground italiano, montato alternandolo alle nuove immagini.

Non solo al cimitero di Casarsa il 2 novembre ci sarà la cerimonia istituzionale sulla tomba di Pasolini. I 3 novembre un doppio appuntamento a Casarsa al Teatro Pasolini, con l’organizzazione del Centro Studi: la mattina il convegno “Pasolini e l’immaginario collettivo” e alle 21 la lectio di Roberto Vecchioni: “Pasolini, poeta dell’universalità umana”.