Pasolini e l’America, il rapporto con Warhol in mostra a Casarsa

Folla, grande curiosità e interesse per l’inaugurazione nel Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della mostra “Pasolini America Warhol”, che rimarrà aperta fino al 23 febbraio 2025, prima tappa del progetto “Pasolini/America. Il poeta, il regista, l’intellettuale davanti al Nuovo Mondo”, organizzato dal Centro studi con l’Università di Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia, e che culminerà in un convegno internazionale nel febbraio2025. Curata da Alessandro Del Puppo, autore fra l’altro del volume “Pasolini Warhol 1975” (Mimesis, 2019) e Giada Centazzo, che insieme al presidente del Centro Studi hanno guidato il pubblico nel percorso espositivo, la mostra, fra fotografia, letteratura, pop art e cinema, esplora il complesso rapporto di Pier Paolo Pasolini con l’America. Partendo da influenze letterarie giovanili come l’antologia “Americana” di Vittorini (1941), l’esposizione ripercorre i due viaggi di Pasolini negli USA, nel 1966 e nel 1969, tra New York e i fermenti sociali dell’epoca, raccontati da fotografie di autori come Duilio Pallottelli e Duane Michals e da estratti della nota intervista a Oriana Fallaci pubblicata sull’Europeo, dove Pasolini, marxista convinto, descriveva il suo controverso fascino per New York. Presenti nelle bacheche anche le edizioni americane delle sue opere, a testimonianza di un dialogo duraturo con il pubblico statunitense.

L’interesse di Pasolini per gli Usa si intrecciò con le contraddizioni della società americana e culminò nella sua analisi del consumismo e della pop art, incarnata da Andy Warhol. Un momento chiave della mostra è il confronto fra il docufilm “La Rabbia” (1963), con la poesia “In morte di Marilyn”, e la famosa “Marilyn” serigrafata di Warhol. Il dialogo simbolico tra i due artisti, mai incontratisi di persona, si riflette poi nel testo che Pasolini scrisse nel 1975 (e fu uno degli ultimi testi scritti prima della morte) per la serie “Ladies and Gentlemen” di Warhol, dedicata alla comunità queer di New York. La mostra propone le straordinarie serigrafie di Warhol e le parole di Pasolini come anticipazione di temi oggi centrali. “Pasolini – ha sottolineato il curatore, Alessandro Del Puppo – vide nell’America delle proteste e nei travestiti di Warhol il potenziale rivoluzionario delle marginalità”.