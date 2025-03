Pordenone 2027, il coro unanime di consensi e soddisfazione

Coro unanime di consensi e soddisfazione intorno all’affermazione di Pordenone come Capitale Italiana della Cultura 2027, “un risultato straordinario” – ha detto Luca Ciriani, Ministro per i rapporti con il Parlamento – in “una giornata storica” per la città e il territorio.

Per il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, è “l’ennesima dimostrazione della centralità del Friuli Venezia Giulia a livello nazionale e internazionale”, mentre per il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, è “un traguardo che valorizza la ricchezza culturale della città e rappresenta un’importante opportunità turistica”.

“Dopo Go!2025 tocca ora a Pordenone diventare la capitale di una grande opportunità affidata a tutto il territorio”, ha detto la senatrice del Pd, Tatjana Rojc. Sulla stessa lunghezza d’onda il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, che ha parlato di “un bel traguardo per il Friuli Venezia Giulia”.

Consensi anche dal mondo dell’economica e della società civile. “Orgogliosi per Pordenone 2027”, ha detto il presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Giovanni Da Pozzo, che ha assicurato “il massimo impegno” dell’ente.

“Questa candidatura è risultata vincente perché espressione di una ampia e coesa squadra di cui noi continueremo con piacere a essere parte”, ha detto il Presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, al quale ha fatto eco il rettore dell’Univesità di Udine, Roberto Pinton che ha parlato di un riconoscimento prestigioso a un lungimirante progetto di valorizzazione culturale innovativo”.