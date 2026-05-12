Pordenone 2027: la Capitale della Cultura è già realtà

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Pordenone non aspetta il 2027 e trasforma l’attesa in un cantiere di innovazione. Questa sera, il Capitol ospita il lancio operativo di un percorso che vede già 22 progetti attivi e 42 nuove iniziative finanziate. Il sindaco Alessandro Basso e l’assessore Alberto Parigi sottolineano come la Capitale sia un processo pluriennale che coinvolge 130 organizzazioni e 45 Comuni, superando i confini del capoluogo per abbracciare l’intero territorio.

La rigenerazione urbana è il cuore del cambiamento: Piazza della Motta si evolve nel teatro digitale, mentre Villa Cattaneo si prepara a diventare il polo musicale del futuro. Parallelamente, la cultura assume una funzione sociale e terapeutica entrando negli ospedali con i protocolli dell’Oms e promuovendo l’inclusione attraverso i mosaici urbani realizzati da giovani con autismo.

Dalla montagna, protagonista con il teatro d’alta quota e le residenze artistiche a Erto e Casso, fino all’ambizione di diventare hub europeo della poesia con il supporto di Pordenonelegge, la città ridisegna la propria identità. I numeri confermano l’impatto di questa visione: le sole mostre fotografiche internazionali hanno già registrato oltre 27mila presenze, segnando il passaggio da semplice candidatura a laboratorio culturale permanente.