Pordenone capitale cala gli assi a Roma, primi apprezzamenti della commissione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La posta in gioco è altissima: dobbiamo mantenere i nervi saldi e cercare di emozionare la commissione. Detto, fatto. L’europarlamentare Alessandro Ciriani, per 9 anni sindaco della città, ha suonato la carica per la delegazione che questa mattina a Roma, al Ministero della Cultura, aveva una missione: convincere la giuria che la Città sul Noncello merita di essere Capitale italiana della Cultura 2027.

Ad aprire le danze il sindaco Alberto Parigi, che ha sottolineato lo spirito adolescente della città, la sua attitudine a sperimentare, parlando di fame di scoperta e di altrove, per elaborare e inventare. Poi Alessandro Ciriani ha invitato la commissione ad accomodarsi su una macchina del tempo, per vedere cosa potrebbe diventare Pordenone grazie al titolo di Capitale italiana della Cultura. Un territorio a trazione manifatturiera – ha detto – che ha bisogno di poeti, scrittori fotografi e designer che la raccontino e la disegnino, di musicisti che ne compongano la colonna sonora. “Chiudete gli occhi e sognate con noi”: questo l’invito di Marco Fortunato, Presidente di Cinemazero. “Vogliamo fare di Pordenone – ha aggiunto – la prima capitale italiana della cultura ad accesso totale.

“Una cultura di prossimità – ha precisato Ilaria Morganti – che riduca le distanze tra periferia e centro, accessibile, partecipata”. E poi Gabriele, dell’associazione Astro, che con l’emozione dei suoi 24 anni ha detto che a Pordenone c’’è bisogno di una scintilla che ci faccia fare un passo avanti, che ci consenta di sognare in grande”. E’ Valentina, 21 anni, a sottolineare che a Pordenone c’è spazio per i giovani, “per i nostri bisogni e per le nostre idee”. E poi un auspicio, che ha strappato sorrisi e un applauso. Dopo il 2027 non voglio più perdere tempo a raccontare dov’è Pordenone. Il verdetto è atteso per il 12 marzo. Intanto Pordenone porta a casa gli apprezzamenti della commissione, per il coinvolgimento e il ruolo dei giovani, il percorso partecipato che sta alla base del progetto e per un dossier definito puntuale e privo di fronzoli. Comunque vada, è già un successo.