mercoledì 12 Novembre 2025
Pordenone celebra Papa Benedetto XVI: è la prima mostra in Italia su Ratzinger

La rassegna sarà la prima in Italia su Joseph Ratzinger con oggetti appartenuti al Santo Padre e un ciclo di conferenze teologiche a vent'anni dall'avvio del Pontificato e a quasi un secolo dalla nascita
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si svolgerà al Museo Diocesano di Arte Sacra di Pordenone dal 21 febbraio al 12 aprile 2026 la mostra dal titolo "Ricordando Benedetto XVI. Verso il centenario della nascita" promossa da Associazione Eventi e Centro Studi Odoriciani in partnership con Fondazione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, L'esposizione intende far conoscere al visitatore la vita e l'opera del "papa-teologo" nel ventennale dell'avvio del suo pontificato (19 aprile 2005-5 gennaio 2023) e mentre si approssima il centenario della nascita (16 aprile 2027), attraverso testimonianze documentali inedite, oggetti lui appartenuti, fotografie, opere d'arte, che saranno proposte nell'ambito di un percorso di carattere cronologico e tematico che si snoderà nello spazio temporanee del Museo diocesano. La mostra sarà occasione per rimarcare l'importanza di una figura molto rappresentativa della Storia della Chiesa cattolica contemporanea e del secondo Novecento. La scelta di Pordenone, come ricordato da Sandro Sandrin, presidente di Associazione Eventi non è casuale: «Nel 2007 presentammo con la Libreria Editrice Vaticana il primo volume della trilogia di Joseph Ratzinger "Gesù di Nazareth" e fu l'avvio della nostra rassegna Ascoltare Leggere Crescere che nel 2026 giungerà alla ventesima edizione». La presentazione ufficiale della mostra si terrà ai primi di febbraio a Roma in collaborazione con la Fondazione vaticana Ratzinger e l'Ambasciata di Germania presso la Santa Sede.

Tra gli oggetti che saranno presenti in mostra anche alcuni paramenti – tra cui la casula con cui celebrava messa al Monastero Mater Ecclesiae da Papa emerito – donati da Benedetto XVI al Centro Studi Ratzinger di Bydgoszcz (Polonia), diretto dal professor don Mariusz Kucinski, giunto in questi giorni a Pordenone per incontrare il comitato scientifico-organizzativo dell'esposizione e la stampa locale. Il Centro Studi Ratzinger è nato nel 2012 dalla collaborazione tra la Fondazione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI e l'Università Kujawsko-Pomorskie di Bydgoszcz. Il primo Convegno della Fondazione Ratzinger si è svolto nel 2011 proprio a Bydgoszcz. L'anno seguente venne inaugurato il Centro Studi, il cui compito principale è far conoscere il pensiero e l'opera di papa Benedetto e promuovere le attività della Fondazione che porta il suo nome nell'Europa Centrale e Orientale.

A corollario dell'esposizione saranno organizzati una serie di eventi collaterali tra cui alcuni incontri tematici (conferenze, panel, tavole rotonde) che verranno ospitati nell'auditorium "C. Costantini" della Curia Vescovile di Pordenone e saranno promossi in sinergia con la Facoltà Teologica del Triveneto coinvolgendo studiosi delle Università di Padova e Venezia oltre ad esperti di fama internazionale chiamati ad approfondire diversi aspetti dell'impegno teologico di Ratzinger nonché il suo pensiero sull'Europa e il suo ruolo nel contesto mondiale. Come ha sottolineato il preside della Facoltà Teologica del Triveneto don Maurizio Girolami: «Un appuntamento importante per evidenziare l'apporto teologico di Ratzinger ma anche la sua sottolineatura, troppo spesso dimenticata, delle radici cristiane d'Europa. Un dato di un portata straordinaria sia a livello politico che sociale. Un'Europa che non condivide dei valori fondamentali sulla visione di uomo e di società, non ha riferimenti e non può dare speranza».

