Pordenone conquista la finale

Pordenone tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027. La decisione è stata presa dalla Giuria, presieduta da Davide Maria Desario, che ha valutato le 17 candidature pervenute. La comunicazione ufficiale da parte del Ministero della Cultura è arrivata nella serata di venerdì 17 gennaio.

“Tutti insieme possiamo vincere!”. Queste le prime parole del vicesindaco reggente Alberto Parigi, che commenta così l’importante traguardo. “Un riconoscimento straordinario – precisa – del lavoro e della passione di tantissime persone: associazioni, operatori culturali e cittadini”.

Il 25 e 26 febbraio Pordenone avrà l’opportunità di presentare il proprio progetto nel dettaglio durante le audizioni pubbliche che si terranno a Roma. Ogni città candidata avrà a disposizione 60 minuti, suddivisi in 30 minuti per la presentazione del progetto e 30 minuti per rispondere alle domande della giuria. La città vincitrice sarà proclamata entro il 28 marzo 2025 e riceverà un contributo di un milione di euro per la realizzazione delle iniziative previste nel progetto.

Il primo step è stato superato: il dossier intitolato “Pordenone 2027. Città che sorprende”, ha convinto la giuria, che lo ha ritenuto tra quelli meglio rispondenti ai requisiti del bando. “Ora ci attende una nuova sfida: le audizioni del 25 e 26 febbraio 2025 a Roma. È un momento cruciale – spiega Parigi – in cui dovremo presentarci uniti, determinati e orgogliosi della nostra identità”.