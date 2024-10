Pordenone, svelato il dossier per la corsa a capitale italiana della cultura

Pordenone si svela come un luogo vibrante di cultura e pronto a sorprendere il mondo con la sua candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027. Oggi è stato presentato ufficialmente il Dossier “Pordenone 2027. Città che sorprende”, un progetto che non è semplicemente uno slogan, ma che rappresenta una promessa, un invito a scoprire l’anima di una città ricca di passione, creatività ed energia. Il Dossier, frutto di un ampio processo di confronto tra cittadini, istituzioni, imprese, associazioni e realtà del territorio, è la testimonianza di un amore profondo per la città e traduce il desiderio condiviso di far conoscere al mondo la sua bellezza autentica e il suo potenziale inesplorato.

Il documento si propone di valorizzare il ricco patrimonio culturale, artistico e naturale della città e del suo territorio. Ma non si limita a questo. Rompendo gli schemi tradizionali, offre esperienze innovative e inattese, capaci di accendere la curiosità, attivare i sensi e smuovere l’anima. Pordenone, storicamente un importante centro industriale, ha saputo coltivare nel tempo la sua vibrante attitudine culturale, con eventi di fama internazionale come Pordenonelegge, il Pordenone Blues Festival e le Giornate del Cinema Muto. La sua candidatura si basa sulla ferma convinzione che la cultura sia un motore di sviluppo economico e sociale capace di rigenerare il territorio e infondere fiducia alle nuove generazioni.

Gli oltre 50 progetti presentati nel Dossier delineano una Pordenone vibrante, pronta a risvegliarsi come Capitale Italiana della Cultura. Non si tratta di semplici eventi, mostre, festival o iniziative di rigenerazione urbana, ma piuttosto di proposte che esprimono un rinnovamento profondo, un’iniezione di energia che coinvolge ogni angolo della città e tutte le sue anime.

Pordenone fa parte delle 17 candidate. A dicembre resteranno in dieci e la prossima primavera sarà resa nota la città vincitrice. GUARDA IL VIDEO