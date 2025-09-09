Pordenonelegge, al festival autori palestinesi, israeliani, russi e ucraini

Autrici e autori israeliani e palestinesi, ucraini e russi. In simultanea. All’interno di un unico contenitore, quello di Pordenonelegge. Così come sarà emblematica l’inaugurazione della Festa del libro e della libertà affidata a Shirin Ebadi, avvocata e donna di cultura, protagonista delle battaglie per la libertà delle donne e del popolo iraniano.

Una 26esima edizione, in programma a Pordenone dal 17 al 21 settembre, che offrirà anche numerosi spunti per conoscere da vicino l’intelligenza artificiale.

Una manifestazione fiore all’occhiello per il Friuli Venezia Giulia, come testimoniato dal vicepresidente della giunta regionale Anzil.

Un volano per la città e la sua economia, anche in prospettiva di Pordenone capitale italiana della cultura 2027.