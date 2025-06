Portogruaro città futurista: si celebra il luogo nativo di Luigi Russolo

Un omaggio nazionale a uno dei suoi figli prediletti. E’ così che Portogruaro ha deciso di celebrare i 140 anni dalla nascita di Luigi Russolo, artista poliedrico tra i cinque fondatori del Futurismo. Fino a dicembre, infatti, si aprono le porte a una serie di eventi che nascono con l’obiettivo di far conoscere ancor di più il legame di questo territorio con una figura centrale per la cultura mondiale del ‘900, riconosciuta tale anche nella mostra “Il Tempo del Futurismo”, andata in scena di recente a Roma.

Il centro storico di Portogruaro sta regalando una degna atmosfera grazie alla video proiezione dei dipinti di Russolo sulle facciate di alcuni edifici che illuminano il cuore di piazza della Repubblica, i Molini e palazzo Altan Venanzio. I bar e i ristoranti sono pronti a proporre, dalle prossime settimane, degli aperitivi e dei piatti ispirati alla cucina futurista.

In questi giorni sono arrivati a Portogruaro, da Laveno Mombello (comune lombardo dove l’artista morì) alcuni arredi della sua abitazione, donati alla città dagli eredi e, reduci dalla mostra romana “Il Tempo del Futurismo”, gli Intonarumori ricostruiti da Pietro Verardo sui brevetti di Russolo. Dopo il primo appuntamento dello scorso 30 aprile, “Serata futurista e dintorni”, a cui hanno preso parte quasi 200 persone, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Portogruaro ha redatto il programma per il 2025.