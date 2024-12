Ecco il pozzo romano riemerso dagli scavi ad Ariis di Rivignano

Come anticipato a inizio dicembre dalla nostra testata, nessuna necropoli è stata trovata con gli scavi effettuati ad Ariis di Rivignano. La conferma arriva dalla Soprintendenza che ha recentemente ha concluso le indagini archeologiche che hanno comunque permesso di individuare la presenza di un pozzo e di fondazioni di edifici databili tra il II e III sec.d.C.

Gli scavi hanno restituito abbondante materiale ceramico, vetro, metalli, tegole e coppi di produzione locale, come attesta il bollo laterizio di una fornace di Rivarotta. Dal fondo del pozzo è stato inoltre recuperato diverso materiale organico come noci, nocciole, vinaccioli, conservati grazie alla presenza costante di acqua.

A Fraforeano di Ronchis, inoltre, è stato ripulito un contesto lapideo di epoca post-medievale recentemente individuato, e che ha permesso di far riemergere alcune epigrafi sepolcrali.