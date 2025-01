Premio Nonino, gli alambicchi si aprono in diretta su Telefriuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà la prima edizione senza Benito, scomparso lo scorso 7 luglio, eppure il padre della grappa italiana, così come lo ha definito il Times, sarà più presente che mai nelle amate distillerie di Ronchi di Percoto.

A lui è dedicata l’edizione del cinquantennale del Premio Nonino, che sabato accoglierà tra gli alambicchi 450 ospiti italiani e internazionali. Nomi di spicco dell’imprenditoria, della cultura, del giornalismo e dello sport, oltre a personalità che in passato hanno ricevuto il riconoscimento.

Quest’anno riceve il Premio Internazionale Nonino il poeta e romanziere tedesco Michael Krüger. Al diplomatico e saggista francese Dominique de Villepin è stato assegnato il Premio Nonino 2025. Alla coreografa senegalese Germaine Acogny va il Premio Nonino Maestra del nostro tempo, mentre il viticoltore irlandese, friulano d’adozione, Ben Little, riceve il Premio Nonino Risit d’aur.

La mattinata si aprirà in distilleria alle 11, con l’aperitivo di benvenuto, per celebrare i Quarant’anni dell’Acquavite d’Uva ÙE creata da Giannola e Benito Nonino nel 1984. La cerimonia prenderà il via alle 12.15 con l’apertura degli alambicchi e la successiva consegna dei premi, anticipata quest’anno da una dedica speciale a Benito.

La cerimonia di consegna dei Premi Nonino sarà trasmessa in diretta da Telefriuli a partire dalle 11.45.