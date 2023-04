Premio Terzani 2023 a Zerocalcare

E’ il fumettista e scrittore romano Zerocalcare il vincitore del Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani 2023: se lo è aggiudicato per No Sleep Till Shengal, racconto del viaggio compiuto nella primavera del 2021 insieme a una delegazione italiana, nel nord dell’Iraq, a Shengal.

Lo ha annunciato oggi la presidente di Giuria Angela Terzani Staude, moglie di Tiziano Terzani. “Zerocalcare – si legge nella motivazione – ci consegna un reportage di irresistibile presa fin dalla prima tavola, fin dal primo fumetto, che contiene già un universo di pensieri, una visione originale del mondo e l’impegno di una coscienza che è impossibile mettere a tacere”.

“Questo premio significa davvero molto per me” ha commentato Zerocalcare. “La figura di Tiziano Terzani è stata uno dei pilastri della mia formazione civica, era uno dei miei riferimenti nel momento in cui cercavo una chiave per leggere il mondo. Già essere incluso nella cinquina finalista è stato per me come vincere”.

Gli altri volumi entrati nella cinquina dei finalisti 2023: Cal Flyn per Isole dell’abbandono. Vita nel paesaggio post-umano (Blu Atlantide), Paolo Giordano per Tasmania (Einaudi), Pierre Sautreuil per Le guerre perdute di Jurij Beljaev (Einaudi), Mikhail Shishkin per Russki Mir: guerra o pace? (21lettere).

La Giuria che ha assegnato il Premio Terzani 2023 è composta da Enza Campino, Toni Capuozzo, Marco Del Corona, Andrea Filippi, Milena Gabanelli, Nicola Gasbarro, Ettore Mo, Carla Nicolini, Marco Pacini, Paolo Pecile, Remo Politeo, Marino Sinibaldi.

A Michele Rech, vero nome di Zerocalcare, il premio sarà consegnato a Udine durante Vicino/Lontano, nella serata del 6 maggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.