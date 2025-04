Primavera culturale a Monfalcone: aperture straordinarie dei musei e siti storici

Dalle arti visive ai tesori medievali, fino alla storica Rocca che domina il paesaggio urbano: le imminenti festività primaverili segnano un momento privilegiato per esplorare le diverse espressioni culturali che caratterizzano l’identità di Monfalcone, con un ricco calendario di aperture straordinarie dei principali siti turistici che dal 18 aprile al 5 maggio 2025 aprono le loro porte con orari estesi e giornate speciali.

Le iniziative più imminenti sono state presentate questa mattina dal nuovo sindaco di Monfalcone, Luca Fasan: “Inizio il mio mandato da sindaco con una conferenza stampa dedicata alla cultura, un ambito cui tengo particolarmente, che ho curato nel precedente incarico di assessore e che continuerò a seguire in prima persona anche in questa mia nuova veste, mantenendo la relativa delega. È un impegno che mi sta a cuore e che considero strategico per il futuro della nostra città, in cui la cultura continuerà ad avere valore e centralità. Ritengo fondamentale dare continuità a quanto finora fatto, proseguendo con l’ascolto dei cittadini per proporre gli eventi da loro più apprezzati e iniziative nuove, come le passeggiate alla scoperta dei nostri siti culturali, che saranno tutti aperti durante Pasqua, Pasquetta e le prossime festività, perché credo che la cultura debba essere vissuta e accessibile anche durante le giornate di festa. Il 2025, anche con Go2025!, rappresenta una grande opportunità per tutto il territorio, con un programma culturale che valorizza la relazione forte tra Monfalcone e Gorizia, e che abbiamo concretizzato anche con la mostra “Da Boccioni a Martini”, aperta fino al prossimo 4 maggio. Quest’anno, inoltre, ricordiamo un momento importante per la nostra città: i cinquecento anni della Rocca, il monumento simbolo di Monfalcone. In questa occasione, daremo continuità a iniziative molto partecipate dai cittadini, come la rievocazione storica in programma il 26 aprile, realizzata in collaborazione con l’associazione Luce nella storia e il CCM, con la possibilità, per i cittadini, di utilizzare il Roccabus per raggiungere il sito. Grande attenzione sarà rivolta anche ai più piccoli, con appuntamenti come Roccafantasy e la caccia al tesoro, pensati per coinvolgere le famiglie e rendere la cultura un’esperienza piacevole e da condividere”.

La Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone amplierà i propri orari a partire dal 19 aprile per consentire a un pubblico più ampio di visitare la mostra “Da Boccioni a Martini. Arte nelle Venezie ai tempi di Ungaretti sul Carso” fino alla sua chiusura prevista per domenica 4 maggio. Il calendario di apertura prevede: da sabato 19 a mercoledì 30 aprile con orario 9:00-13:00 e 14:00-19:00; dall’1 al 4 maggio con orario continuato dalle 9:00 alle 19:00. L’esposizione offre un affascinante percorso attraverso una cinquantina di dipinti e sculture che raccontano l’arte sviluppatasi nelle Venezie nel secondo decennio del Novecento, con opere di maestri come Boccioni, Casorati, Gino Rossi e Arturo Martini, e rappresenta un’importante componente del progetto multidisciplinare “Ungaretti poeta e soldato”.

Il MuCa, unico museo dedicato alla cantieristica in Italia, apre le sue sale nei weekend festivi con orario continuato 10:00-18:00 dal 18 al 21 aprile, dal 25 al 28 aprile e dal 2 al 5 maggio, con un’apertura straordinaria anche il 1° maggio, sempre nello stesso orario. Dal 18 al 21 aprile 2025, sulla scia della giornata del Made in Italy del 15 aprile, il museo offrirà visite guidate speciali dedicate alle “regine del mare”, le navi da crociera di seconda generazione prodotte a Monfalcone, una delle capitali della cantieristica mondiale. Durante queste visite, prenotabili all’indirizzo [email protected], i visitatori potranno scoprire il passato, presente e futuro delle costruzioni navali, con particolare attenzione alle tecnologie all’avanguardia e alle innovazioni che avvengono quotidianamente all’interno dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, punto di riferimento della navalmeccanica internazionale.

Il Museo Medievale sarà visitabile ogni mercoledì e nei weekend con orario 10:00-13:00 e 15:00-18:00 nelle seguenti date: mercoledì 16 e dal 18 al 20 aprile; mercoledì 23 e dal 25 al 27 aprile; mercoledì 30 e dal 2 al 4 maggio, oltre alle aperture straordinarie per Pasquetta (21 aprile) e il 1° maggio. Un’occasione per ripercorrere il passato medievale della città attraverso un originale e accurato percorso espositivo.

La storica Rocca di Monfalcone invita a scoprire le sue mura nei weekend del 19-20 aprile (Pasqua) e del 3-4 maggio (10:00-13:00 e 15:00-18:00), con un appuntamento speciale il 26 aprile per la Rievocazione storica (10:00-18:00) con servizio Roccabus attivo che garantirà un comodo accesso alla sommità. Il 25 aprile, la Rocca sarà aperta dalle 10:00 alle 13:00 in concomitanza con la 70ª edizione della Coppa Montes, gara ciclistica di rilevanza internazionale riservata alla categoria juniores che si svolgerà sulle strade del Friuli Venezia Giulia con un percorso di circa 109 km. La competizione, supportata da diversi anni dal Comune di Monfalcone, è stata inserita nel calendario UCI (Unione Ciclistica Internazionale), classe 1.1. MJ, e costituisce un importante trampolino di lancio per molti giovani ciclisti di talento. Per questa edizione è prevista la partecipazione di 12 rappresentative nazionali, per un totale di 176 atleti, selezionati sulla base delle prime dieci posizioni del ranking mondiale e nazionale, che attraverseranno 27 Comuni della Regione, con partenza e arrivo a Monfalcone.

Per Pasquetta, il 21 aprile 2025, la roccaforte medievale offrirà un’esperienza indimenticabile tra natura e storia, dall’alto della città con vista su prati e mura antiche. La giornata inizierà alle ore 11.00 con una visita guidata alla Rocca, con la possibilità di un libero pic-nic nell’area per un momento speciale dedicato al pranzo. Il programma del pomeriggio inizia alle 14:30 con “Roccafantasy”, un’iniziativa che unisce la visita guidata alla Rocca con una divertente Caccia al tesoro pensata appositamente per i più piccoli. Alle 16.00 ci sarà un’ulteriore visita guidata aperta a tutti. L’ingresso sarà libero, con divieto di accendere fuochi. Sarà disponibile un punto ristoro e un servizio di collegamento Roccabus gratuito per facilitare l’accesso alla sommità. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

Sabato 26 aprile, i leggendari scontri tra Longobardi e Romani saranno di nuovo di scena sulla Rocca (10:00-18:00), nell’ambito della rievocazione storica “La Rocca nel Medioevo. Limes tra Longobardi e Romani”, co-organizzata con l’Associazione Luce nella Storia e il CCM. Un’immersione nella vita quotidiana delle popolazioni che vivevano nel territorio monfalconese e che combattevano per assicurarsi il controllo dei punti strategici sulle vie di passaggio e sulle rotte commerciali. I gruppi storici Invicti Lupi, Avar Project, Romani di Numerus Italorum e Compagnia delle lame nere allestiranno, nel fossato della Rocca, alcuni accampamenti per mostrare ai visitatori come si viveva nell’ultimo periodo del mondo romano e in epoca longobarda, come si svolgevano le attività artigianali, i tornei e i combattimenti.

La giornata inizierà alle ore 10.00 con l’apertura dell’accampamento e il saluto delle associazioni partecipanti. Presso il Museo Medievale in Piazza Unità d’Italia, alle ore 10.30, è prevista una visita guidata seguita da una passeggiata fino alla Rocca per partecipare alla rievocazione storica. Contemporaneamente, alla Rocca si terranno presentazioni di manifattura artigianale ed esibizioni tematiche, seguite alle 11.30 da uno spettacolo d’arme a cura delle associazioni dei Longobardi e Romani. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.00, proseguiranno i laboratori artigianali, mentre alle 15.30 si svolgerà la rievocazione della battaglia tra Longobardi e Romani. Alle 17.00 si terrà una conferenza tematica su “La Rocca e il territorio al tempo dei Longobardi e Romani”, con chiusura ufficiale e saluti alle 18.00. Per partecipare alle visite guidate (sia quella del mattino al Museo Medievale, sia quelle pomeridiane alla Rocca) è necessaria la prenotazione al numero 3346000121 o via email a [email protected]. L’ingresso è libero, sarà disponibile un punto ristoro e un servizio di collegamento con Roccabus gratuito. In caso di maltempo, l’evento si terrà sabato 3 maggio 2025.

Sia a Pasquetta, sia domenica 27 aprile, sia il 1° maggio la Rocca sarà visitabile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle18:00

Questa programmazione si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione culturale del territorio, che punta a far conoscere le eccellenze storiche, artistiche e architettoniche di Monfalcone a un pubblico sempre più vasto, locale e non solo. L’iniziativa, inoltre, favorisce la creazione di sinergie tra il settore culturale e le attività commerciali e ricettive del comprensorio.