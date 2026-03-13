  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 13 Marzo 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Fondo di rotazione, 336 milioni al sistema agricolo nel 2025
Commercio, in centro a Udine persi 163 negozi dal 2012
Indagata per possesso spray al peperoncino, protesta in Procura
Primavera, Pordenone fa il pieno di eventi in 100 giorni
Trieste, scart: la mostra tra robot, Lambo e abiti di scena
Botte per una donna, ennesima lite al Parco Querini
Asparagus 2026: torna l’itinerario del gusto fra innovazione e identità friulana
Crisi aziendali in Friuli Venezia Giulia: oltre 7mila lavoratori coinvolti
ADMO FVG torna in piazza con “Una colomba per la vita”
Consorzio Ponte Rosso – Tagliamento, occupazione in crescita
BUSINESS FVG


Cultura

Primavera, Pordenone fa il pieno di eventi in 100 giorni

Dal 20 marzo al 20 giugno.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Pordenone si prepara ad accogliere una stagione vivace con un ampio calendario tutto da vivere: dal 20 marzo al 20 giugno la città darà il benvenuto alla Primavera a Pordenone tra mostre, festival culturali, rassegne musicali e teatrali, eventi sportivi, appuntamenti con la tradizione popolare, proposte per il tempo libero e il turismo.

“Un’offerta plurale – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Alberto Parigi – capace di parlare a pubblici diversi e di animare il territorio per quasi cento giorni consecutivi: il risultato tangibile di un lavoro condiviso tra il Comune e le oltre 80 associazioni e realtà locali coinvolte”.

L’amministrazione comunale ha quindi voluto raccogliere questa molteplicità di voci sotto un’unica insegna, seguendo il modello già consolidato delle rassegne stagionali dedicate all’estate e al Natale.

Un’offerta a 360 gradi, per tutti i gusti e l’età. Per gli amanti della musica dal vivo torna per l’ottava edizione Piano City Pordenone, mentre per gli appassionati di sonorità più sperimentali l’appuntamento è con la rassegna di musica elettronica e d’avanguardia ExConventoLive.

Ampio e diversificato anche il programma dedicato alla promozione del territorio e al tempo libero, mentre per chi preferisce il fascino dei mercatini potrà scegliere tra gli appuntamenti di fine mese con lo Svuota Soffitte.

A fare da cornice, poi, gli appuntamenti con la tradizione popolare, lo sport e tanta cultura.

