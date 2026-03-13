Primavera, Pordenone fa il pieno di eventi in 100 giorni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Pordenone si prepara ad accogliere una stagione vivace con un ampio calendario tutto da vivere: dal 20 marzo al 20 giugno la città darà il benvenuto alla Primavera a Pordenone tra mostre, festival culturali, rassegne musicali e teatrali, eventi sportivi, appuntamenti con la tradizione popolare, proposte per il tempo libero e il turismo.

“Un’offerta plurale – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Alberto Parigi – capace di parlare a pubblici diversi e di animare il territorio per quasi cento giorni consecutivi: il risultato tangibile di un lavoro condiviso tra il Comune e le oltre 80 associazioni e realtà locali coinvolte”.

L’amministrazione comunale ha quindi voluto raccogliere questa molteplicità di voci sotto un’unica insegna, seguendo il modello già consolidato delle rassegne stagionali dedicate all’estate e al Natale.

Un’offerta a 360 gradi, per tutti i gusti e l’età. Per gli amanti della musica dal vivo torna per l’ottava edizione Piano City Pordenone, mentre per gli appassionati di sonorità più sperimentali l’appuntamento è con la rassegna di musica elettronica e d’avanguardia ExConventoLive.

Ampio e diversificato anche il programma dedicato alla promozione del territorio e al tempo libero, mentre per chi preferisce il fascino dei mercatini potrà scegliere tra gli appuntamenti di fine mese con lo Svuota Soffitte.

A fare da cornice, poi, gli appuntamenti con la tradizione popolare, lo sport e tanta cultura.