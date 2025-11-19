Reperti egizi nel 2026 in mostra in FVG

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Reperti egizi nella stagione dei musei nazionali in Friuli. Da Aquileia a Miramare, presentate mostre e iniziative per 2026.

La mostra dedicata al più grande deposito di statue in bronzo di età etrusca e romana mai scoperto nell’Italia antica in arrivo al Museo archeologico nazionale di Aquileia. L’apertura del Museo nazionale di archeologia subacquea dell’Alto Adriatico di Grado. E, ancora, una grande mostra dedicata alla collezione di reperti egizi appartenuta all’arciduca Massimiliano, in programma nella primavera-estate alle Scuderie del Museo storico e Parco del Castello di Miramare. Sono alcuni dei progetti che caratterizzeranno la prossima stagione dei Musei nazionali in Friuli Venezia Giulia.

Si tratta di un insieme di progetti che “contribuiranno a promuovere la regione come destinazione culturale di eccellenza.

La prima mostra sarà quella di Aquileia, a dicembre, dedicata al santuario termale etrusco-romano di San Casciano dei Bagni.

Inoltre, nel 2026 a Cividale si prevede di completare due progetti ora in corso, che riguardano le zone esterne e l’area archeologica conservata nei sotterranei del museo.