Restauro e risanamento, ‘licôf’ al Museo Gortani

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Museo carnico delle arti popolari “Michele Gortani” di Tolmezzo ha festeggiato la conclusione di un’importante serie di lavori di restauro. Al licôf erano presenti anche il governatore Fedriga e l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, che hanno ribadito l’importanza del museo come presidio culturale e turistico di qualità per il territorio.

La Regione ha supportato il progetto con ingenti risorse, destinando alla Fondazione oltre un milione di euro tra contributi già erogati e fondi assegnati per i prossimi anni. Nel 2021, sono stati stanziati 100mila euro per la manutenzione straordinaria, che ha permesso il rinnovo di ingresso, biglietteria e bookshop. Nel 2025, un contributo di 224mila euro ha finanziato il restauro della facciata, il risanamento delle superfici del piano terra e il restauro del portone d’ingresso.

I fondi già assegnati per il biennio 2025/2026 prevedono ulteriori interventi significativi. Si procederà alla demolizione di una vecchia tettoia per realizzare una nuova struttura polifunzionale, destinata a ospitare laboratori, concerti e incontri. Inoltre, sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo su Casa Gortani e un programma di laboratori e promozione territoriale rivolto in particolare ai giovani.