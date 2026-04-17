Rievocazioni storiche, via libera al bando della giunta

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un contributo fino a 35 mila euro che finanzia metà delle spese. È questo l’importo stabilito dal bando proposto dalla giunta regionale alla quinta commissione del consiglio regionale per supportare le rievocazioni storiche e le rappresentazioni sacre. Il via libera al bando è arrivato all’unanimità ed è rivolto a comuni e associazioni.

L’importo minimo è di 15 mila euro, verrà erogato anche in caso di annullamento per maltempo. Si tratta, hanno sottolineato gli uffici, di un bando ponte anche per pesare questa tradizioni e porre eventuali correttivi. La stima dice che questi eventi sono circa 20 con oltre 5mila volontari e 35 mila visitatori stimati.