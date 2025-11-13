Roberto Grandinetti racconta il Friuli che cambia nell’era digital-globale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In un’epoca di trasformazione economica e sociale, che coinvolge e interessa da vicino anche le imprese della nostra regione, l’attenzione è sempre più spesso rivolta ai processi d’innovazione e di formazione, alla qualità delle infrastrutture, al valore del capitale umano e al contenimento dei costi.

Temi su cui si concentra il focus proposto da Confindustria Udine nell’ambito dell’incontro “Innovazione e Capitale Umano nel Friuli che cambia”, durante il quale è stato presentato il volume dal titolo “Economia e società in Friuli nell’era digital-globale”. Autore il professore universitario Roberto Grandinetti, che offre un’analisi sull’evoluzione del tessuto imprenditoriale friulano nel corso degli ultimi 60 anni.