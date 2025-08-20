Romanini a Rive d’Arcano presenta “Stagjons. Haiku par Furlan”

Sabato 23 agosto 2025 alle ore 11.00 a Rive d’Arcano, presso il Forte di Col Roncone nell’ambito della mostra d’arte “Oltre”, Christian Romanini presenterà la sua raccolta poetica “Stagjons. Haiku par furlan” (Campanotto Editore, 2025). L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Comune di Rive d’Arcano e Daniele Bulfone e Loris Lorenzo Gori, organizzatori dell’esposizione artistica collettiva. Ingresso libero.

Gli haiku, brevi componimenti poetici giapponesi di soli tre versi, racchiudono in poche parole la straordinaria bellezza del mondo. La loro forza risiede nell’essenzialità, nella capacità di trasmettere emozioni profonde e delicate, seguendo il ritmo della natura e il fluire del tempo. Christian Romanini riesce a trasporre questa forma poetica nel friulano, una lingua distante dalla tradizione giapponese, ma capace di evocare quella stessa grazia e meraviglia che scaturisce dal semplice e dal minimo. Un invito aperto a scoprire e valorizzare la poesia, la cultura e la lingua friulana nel panorama globale.

Il volume, pubblicato dalla Campanotto Editore nella sua prestigiosa collana di poesia, si distingue per la sua versione quadrilingue (friulano, italiano, inglese e giapponese), per la raffinata prefazione a cura di Angelo Floramo e la postfazione di Sabrina Baracetti e Thomas Bertacche, responsabili del Far East Film Festival, la prestigiosa kermesse dedicata al cinema asiatico a Udine.

Christian Romanini, classe 1977, è giornalista pubblicista. Ha collaborato con varie testate giornalistiche e realtà associative in ambito culturale, quali La Patrie dal Friûl, Il Friuli, Tiere Furlane, Radio Spazio, Glesie Furlane. Nel 2015 ha pubblicato anche Sul troi di Aquilee, un diario dedicato al Cammino Celeste.