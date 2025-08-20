  • Aiello del Friuli
mercoledì 20 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Romanini a Rive d’Arcano presenta “Stagjons. Haiku par Furlan”
Federcaccia Fvg lancia il corso di formazione per guardie venatorie
Trattore posteggiato si aziona e si schianta in strada, evitato il...
Raccolta di acqua piovana, contributo ai cittadini fino a 7.500 euro
Ferie estive e concorsi semideserti, in corsia mancano 500 infermieri
Black-out a Lignano, i commercianti chiedono i danni
Udine, piazze vuote nonostante la riapertura del “Ferro di cavallo”
Friuli Doc, Venanzi: “Niente scontri con la Regione”
Allerta meteo, tra domani e giovedì possibili temporali forti su pianura...
Drogato in casa per essere derubato: morto. Donna arrestata a Fernetti
CulturaTerritorio

Romanini a Rive d'Arcano presenta "Stagjons. Haiku par Furlan"

L'autore presenterà la sua raccolta poetica “Stagjons. Haiku par furlan”, che unisce la cultura giapponese alla lingua friulana
Redazione
Autore: Redazione

Sabato 23 agosto 2025 alle ore 11.00 a Rive d’Arcano, presso il Forte di Col Roncone nell’ambito della mostra d’arte “Oltre”, Christian Romanini presenterà la sua raccolta poetica “Stagjons. Haiku par furlan” (Campanotto Editore, 2025)L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Comune di Rive d’Arcano e Daniele Bulfone e Loris Lorenzo Gori, organizzatori dell’esposizione artistica collettiva. Ingresso libero.

Gli haiku, brevi componimenti poetici giapponesi di soli tre versi, racchiudono in poche parole la straordinaria bellezza del mondo. La loro forza risiede nell’essenzialità, nella capacità di trasmettere emozioni profonde e delicate, seguendo il ritmo della natura e il fluire del tempo. Christian Romanini riesce a trasporre questa forma poetica nel friulano, una lingua distante dalla tradizione giapponese, ma capace di evocare quella stessa grazia e meraviglia che scaturisce dal semplice e dal minimo. Un invito aperto a scoprire e valorizzare la poesia, la cultura e la lingua friulana nel panorama globale.

Il volume, pubblicato dalla Campanotto Editore nella sua prestigiosa collana di poesia, si distingue per la sua versione quadrilingue (friulano, italiano, inglese e giapponese), per la raffinata prefazione a cura di Angelo Floramo e la postfazione di Sabrina Baracetti e Thomas Bertacche, responsabili del Far East Film Festival, la prestigiosa kermesse dedicata al cinema asiatico a Udine.

Christian Romanini, classe 1977, è giornalista pubblicista. Ha collaborato con varie testate giornalistiche e realtà associative in ambito culturale, quali La Patrie dal Friûl, Il Friuli, Tiere Furlane, Radio Spazio, Glesie Furlane. Nel 2015 ha pubblicato anche Sul troi di Aquilee, un diario dedicato al Cammino Celeste.

